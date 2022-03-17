Наслідки землетрусу в Японії: двоє загиблих, 90 поранених та 2 млн будинків без світла
Землетрус стався практично на тому ж місці, що й аналогічний катаклізм 11 років тому, що спричинив ядерну аварію на Фукусімі.
У ніч на середу на північному сході Японії стався сильний землетрус, який тимчасово відключив електрику у двох мільйонах будинків. За офіційними даними, двоє людей загинули і понад 90 отримали поранення, повідомляє ВВС.
Землетрус магнітудою 7,3 стався в тому ж регіоні, де 11 років тому стався великий землетрус, який спричинив ядерну катастрофу на Фукусімі.
У деяких районах поштовхи були надто сильними, щоб люди могли стояти, а в Токіо загуркотіли будинки. Землетрус, за даними японської влади, стався на глибині 57 кілометрів.
У трьох японських префектурах Фукусіма, Міяґі та Ямагата все ще можливі повторні поштовхи.
Місцеві постачальники електроенергії заявили, що близько 700 000 будинків у Токіо і 156 000 на північному сході Японії залишилися без електрики відразу після підземних поштовхів, але з того часу подача електроенергії до багатьох домогосподарств було відновлено.
Декілька людей на північному сході Японії постраждали від падіння предметів або при падінні, а в місті Сома, префектура Фукусіма, місцеві ЗМІ повідомили, що один чоловік у віці шістдесяти років помер. Про другу смерть повідомили у префектурі Міяґі.
Внаслідок землетрусу також зійшов з рейок надшвидкісний пасажирський експрес на північ від міста Фукусіма. Одразу після аварії повідомлень про постраждалих внаслідок цього інциденту не надходило.
Землетрус 2011 року викликав цунамі та зруйнував атомну електростанцію Фукусіма, викликавши велику катастрофу після витоку радіації зі станції. Цього разу жодних аномалій на майданчику АЕС у Фукусімі не виявлено.
Раніше Фокус повідомляв, що радіоактивну воду з АЕС у Фукусімі влада вирішила злити в океан. Екологи Greenpeace назвали таке рішення неприйнятним.