Наслідки землетрусу в Японії: двоє загиблих, 90 поранених та 2 млн будинків без світла

Землетрус стався практично на тому ж місці, що й аналогічний катаклізм 11 років тому, що спричинив ядерну аварію на Фукусімі.

У ніч на середу на північному сході Японії стався сильний землетрус, який тимчасово відключив електрику у двох мільйонах будинків. За офіційними даними, двоє людей загинули і понад 90 отримали поранення, повідомляє ВВС.

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Землетрус магнітудою 7,3 стався в тому ж регіоні, де 11 років тому стався великий землетрус, який спричинив ядерну катастрофу на Фукусімі.

[ + – ] Багато японців залишилися без електрики

У деяких районах поштовхи були надто сильними, щоб люди могли стояти, а в Токіо загуркотіли будинки. Землетрус, за даними японської влади, стався на глибині 57 кілометрів.

У трьох японських префектурах Фукусіма, Міяґі та Ямагата все ще можливі повторні поштовхи.

Місцеві постачальники електроенергії заявили, що близько 700 000 будинків у Токіо і 156 000 на північному сході Японії залишилися без електрики відразу після підземних поштовхів, але з того часу подача електроенергії до багатьох домогосподарств було відновлено.

Декілька людей на північному сході Японії постраждали від падіння предметів або при падінні, а в місті Сома, префектура Фукусіма, місцеві ЗМІ повідомили, що один чоловік у віці шістдесяти років помер. Про другу смерть повідомили у префектурі Міяґі.

Внаслідок землетрусу також зійшов з рейок надшвидкісний пасажирський експрес на північ від міста Фукусіма. Одразу після аварії повідомлень про постраждалих внаслідок цього інциденту не надходило.

[ + – ] Повторний землетрус у районі Фукусіми

Землетрус 2011 року викликав цунамі та зруйнував атомну електростанцію Фукусіма, викликавши велику катастрофу після витоку радіації зі станції. Цього разу жодних аномалій на майданчику АЕС у Фукусімі не виявлено.

Раніше Фокус повідомляв, що радіоактивну воду з АЕС у Фукусімі влада вирішила злити в океан. Екологи Greenpeace назвали таке рішення неприйнятним.