Последствия землетрясения в Японии: двое погибших, 90 раненых и 2 млн домов без света

Землетрясение произошло практически на том же месте, что и аналогичный катаклизм 11 лет, вызвавший ядерную аварию на Фукусиме.

В ночь на среду на северо-востоке Японии произошло сильное землетрясение, временно отключившее электричество в двух миллионах домов. По официальным данным, два человека погибли и не менее 90 получили ранения, сообщает BBC.

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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в том же регионе, где 11 лет назад произошло крупное землетрясение, вызвавшее ядерную катастрофу на Фукусиме.

[ + – ] Многие японцы остались без электричества

В некоторых районах толчки были слишком сильными, чтобы люди могли стоять, а в столице Токио загрохотали здания. Землетрясение, по данным японских властей, произошло на глубине 57 километров.

В трех японских префектурах Фукусима, Мияги и Ямагата все еще возможны повторные толчки.

Местные поставщики электроэнергии заявили, что около 700 000 домов в Токио и 156 000 на северо-востоке Японии остались без электричества сразу после подземных толчков, но с тех пор подача электроэнергии во многие домохозяйства была восстановлена.

Несколько человек на северо-востоке Японии пострадали от падающих предметов или при падении, а в городе Сома, префектура Фукусима, местные СМИ сообщили, что один мужчина в возрасте шестидесяти лет умер. О второй смерти сообщили в префектуре Мияги.

В результате землетрясения также сошел с рельсов сверхскоростной пассажирский экспресс к северу от города Фукусима. Сразу после аварии сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

[ + – ] Повторное землетрясение в районе Фукусимы

Землетрясение 2011 года вызвало цунами и разрушило атомную электростанцию ​​Фукусима, вызвав крупную катастрофу после утечки радиации из станции. На этот раз никаких аномалий на площадке АЭС в Фукусиме не обнаружено.

Ранее Фокус сообщал, что радиоактивную воду с АЭС в Фукусиме власти решили слить в океан. Экологи Greenpeace назвали такое решение неприемлемым.