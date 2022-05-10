В США выпустили инвестмонеты номиналом 1 доллар с украинской символикой (фото)

На реверсах монет изображена женщина украинским флагом, которая воплощает свободу украинцев в борьбе с Россией.

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В США выпустили серебреные инвестиционные монеты номиналом в $1, на которых изображенные украинские национальные символы. Они выпущенные в двух видах. Об этом рассказали в Музее денег Национального банка Украины в Facebook.

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"Американские серебряные инвестиционные монеты номиналами 1 доллар США 2022 года – среди монет, увековечивающих мужественное сопротивление украинских защитников российским оккупантам и стремление украинцев защитить свою независимость и суверенитет", — сказано в сообщении.

Сообщается, что на реверсах обеих монет изображена женщина, которая олицетворяет образ Свободы. Дизайн обратной стороны монеты создан по мотивам эскиза художника и медальера Адольфа Александра Вайнмана "Идущая свобода".

В дизайне инвестиционных монет 2022 года отражены множество украинских национальных символов. На реверсе первой монеты вокруг женщины в цветочном венке развевается сине-желтый флаг.

А на реверсе второй женщина одета в цвета украинского флага и шагает по полю подсолнухов. Кроме того, из подсолнухов состоит венок женщины, а букет из этих цветов она держит в руках.

На лицевой стороне обеих монет изображен американский орел в полете. Дизайн этой стороны инвестиционных монет обновлен в 2021 году и создан художницей Эмили Дамстра. Само изображение птицы исполненное в цветах украинского флага.

Напомним, 5 мая сообщалось, что Эстония выпустила монету номиналом 2 евро с надписью "Слава Украине". Новая монета поступит в обращение в конце этого года, а все деньги с ее продаж передадут Украине.