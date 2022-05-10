У США випустили інвестмонети номіналом 1 долар із українською символікою (фото)

На реверсах монет зображено жінку українським прапором, яка втілює свободу українців у боротьбі з Росією.

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У США випустили срібні інвестиційні монети номіналом $1, на яких зображені українські національні символи. Вони випущені у двох видах. Про це розповіли у Музеї грошей Національного банку України у Facebook.

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"Американські срібні інвестиційні монети номіналами 1 долар США 2022 року — серед монет, які увічнюють мужній опір українських захисників російським окупантам та прагнення українців захистити свою незалежність та суверенітет", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на реверсах обох монет зображено жінку, яка уособлює образ Свободи. Дизайн зворотної сторони монети створено за мотивами ескізу художника і медальєра Адольфа Олександра Вайнмана "Воля, що йде".

У дизайні інвестиційних монет 2022 року відображено багато українських національних символів. На реверсі першої монети навколо жінки у квітковому вінку майорить синьо-жовтий прапор.

А на реверсі друга жінка одягнена у кольори українського прапора і крокує полем соняшників. Крім того, вінок жінки теж зроблений із соняшників, а букет із цих квітів вона тримає в руках.

На лицьовій стороні обох монет зображений американський орел у польоті. Дизайн цієї сторони інвестиційних монет оновили у 2021 році та створила художниця Емілі Дамстра. Саме зображення птаха виконане у кольорах українського прапора.

Нагадаємо, 5 травня повідомлялося, що Естонія випустила монету номіналом 2 євро із написом "Слава Україні". Нова монета надійде в обіг наприкінці цього року, а всі гроші з її продажу передадуть Україні.