Омикрон "добежал" до Пхеньяна: власти КНДР впервые заявили о случаях заражения COVID-19

По такому случаю Ким Чен Ын созвал заседание политбюро, после чего в стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун.

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Власти КНДР впервые признали факты заражения своих граждан коронавирусной инфекцией. Сегодня, 12 мая, правительство Ким Чен Ына объявило о первом случае заболевания вариантом COVID-19 "Омикрон", который был выявлен в Пхеньяне. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

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Издание пишет, что власти республики 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна, результаты которых подтвердили заражение COVID-19.

По этому случаю лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание политбюро и приказал усилить контроль в стране и на границах. На заседании он появился в маске и поклялся преодолеть "неожиданный кризис" и поручил всем должностным лицам полностью блокировать любую возможность распространения вируса.

По результатам заседания во всей стране был введен режим "максимальной чрезвычайной ситуации" и объявлен локдаун. Однако сколько именно людей заразилось, правительство страны не сообщает.

Таким образом КНДР подтвердила наличие коронавирусной инфекции на своей территории, положив конец двухлетнему утверждению о том, что страна свободна от COVID-19.

Отметим, что КНДР еще ни разу не отчитывались перед Всемирной организацией здравоохранения об обнаружении случаев COVID-19 в стране. За все время пандемии руководство страны пользовалось единственным методом борьбы с коронавирусом — закрытие границ. Летом 2020 власти Северной Кореи заподозрили заражение коронавирусом у перебежчика из Южной Кореи. Тогда в приграничном городе Кэсон были введены карантинные ограничения. Однако информации о подтверждении или опровержении факта заражения так и не последовало.

В июне 2021 Ким Чен Ын заявил о "серьезном инциденте" в сфере здравоохранения КНДР и уволил высокопоставленных членов партии за то, что они пренебрегли выполнением государственных решений по предотвращению эпидемии. Как предполагало издание Associated Press, корейский лидер справедливо отругал своих чиновников, за то что они допустили возникновения "большого кризиса" в стране в связи с пандемией.

Ранее сообщалось, что руководство КНДР не допустило северокорейских спортсменов для участия в Олимпиаде в Пекине, чтобы защитить их от заражения коронавирусом. Решение северокорейских властей разрушило надежды Южной Кореи на использование игр для запуска застопорившегося мирного процесса с Пхеньяном.