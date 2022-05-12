Омікрон "добіг" до Пхеньяну: влада КНДР вперше заявила про випадки зараження COVID-19

З цієї нагоди Кім Чен Ин скликав засідання політбюро, після чого в країні введено режим "максимальної надзвичайної ситуації" та оголошено локдаун.

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Влада КНДР вперше визнала факти зараження своїх громадян коронавірусною інфекцією. Сьогодні, 12 травня, уряд Кім Чен Ина оголосив про перший випадок захворювання варіантом COVID-19 "Омікрон", який виявили у Пхеньяні. Про це повідомляє південнокорейська агенція Yonhap.

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Видання пише, що влада республіки 8 травня взяла аналізи в жителів Пхеньяну, результати яких підтвердили зараження COVID-19.

Через це лідер КНДР Кім Чен Ин провів засідання політбюро і наказав посилити контроль у країні та на кордонах. На засіданні він з'явився в масці й поклявся подолати "несподівану кризу" і доручив усім посадовцям повністю блокувати будь-яку можливість поширення вірусу.

За результатами засідання у всій країні введено режим "максимальної надзвичайної ситуації" та оголошено локдаун. Проте, скільки саме людей заразилося, уряд країни не повідомляє.

Так КНДР підтвердила наявність коронавірусної інфекції на своїй території, поклавши край дворічному твердженню про те, що країна вільна від COVID-19.

Зазначимо, що КНДР ще жодного разу не звітували перед Всесвітньою організацією охорони здоров'я про виявлення випадків COVID-19 у країні. За весь час пандемії керівництво країни скористалося єдиним методом боротьби з коронавірусом — закриттям кордонів. Влітку 2020 року влада Північної Кореї запідозрила зараження коронавірусом у перебіжчика з Південної Кореї. Тоді в прикордонному місті Кесон запровадили карантинні обмеження. Проте інформації про підтвердження чи спростування факту зараження так і не було.

У червні 2021 Кім Чен Ин заявив про "серйозний інцидент" у сфері охорони здоров'я КНДР і звільнив високопоставлених членів партії за те, що вони знехтували виконанням державних рішень щодо запобігання епідемії. Як передбачало видання Associated Press, корейський лідер справедливо лаяв своїх чиновників, за те, що вони допустили спричинення "великої кризи" в країні через пандемію.

Раніше повідомляли, що керівництво КНДР не допустило північнокорейських спортсменів для участі в Олімпіаді в Пекіні, щоб захистити їх від зараження коронавірусом. Рішення північнокорейської влади зруйнувало надії Південної Кореї на використання ігор для запуску мирного процесу з Пхеньяном, що застопорився.