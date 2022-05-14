В Африке 10-летний ребенок получил в подарок Lamborghini Aventador за $368 тыс.

Отец мальчика сделал состояние, создав компанию по обмену валюты. К роскоши он приучает своих детей буквально с пеленок.

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Африканский мультимиллионер Исмаилия Мустафа, отец 10-летнего Мухаммеда Аваля Мустафы, которого называют "самым богатым ребенком Африки", похвастался перед подписчиками в Instagram подарком для своего сына на день рождения – новым желтым суперкаром Lamborghini Aventador стоимостью $368 тыс., пишет Daily Star.

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На снимке Мохаммед позирует в синих джинсах и футболке, а также кроссовках с желтыми шнурками, стоя перед роскошным авто.

[ + – ] Мухаммед Аваль Мустафа и его подарок Фото: mompha/instagram

"Иметь такого Сына, как ты, – это повод радоваться жизни. Твоя улыбка – это еще и причина нашего постоянного Счастья. Мы любим тебя. С днем рождения, сын! Мухаммеду Авалю 10 лет", – гласит подпись к фотографии. Отметим, что таким же кадром на странице у себя поделился и сам именинник. За его роскошной жизнью в соцсети следят почти четыре тысячи подписчиков, а вот аудитория его отца, большого любителя люксовых брендов, уже перевалила за 1,2 млн.

По информации издания, Мухаммед Аваль, несмотря на свой юный возраст, уже владеет парком суперкаров и коллекцией особняков.

Свое состояние его 42-летний отец сколотил, создав компанию по обмену валюты Mompha Burea De Change на острове Лагос. Свои капиталы он оценивает в $15 млн и может себе позволить задаривать сына и дочь недетскими подарками. Например, еще на шестилетие он презентовал сыну особняк. Момфа-младший путешествует по миру на частном самолете вместе с отцом и носит одежду люксовых брендов, таких как Versace и Gucci. СМИ предполагают, что в коллекцию роскошных атрибутов мальчика входит также спорткар Ferrari, который можно заметить на одном из его снимков, сделанных возле дома в Дубае.

Сам Исмаилия Мустафа стал настоящей интернет-звездой, причем количество его подписчиков пошло вверх после того, как мужчина в феврале 2018 года поделился снимком своего нового Rolls Royce. Он с удовольствием хвастается суперкарами, частными самолетами и роскошными особняками.

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