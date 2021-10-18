Назван самый богатый королевский ребенок ребенок в мире

В список самых состоятельных были включены не только королевские отпрыски, но и дети знаменитостей.

Шарлотта Элизабет Диана Кембриджская, она же принцесса Шарлотта, средний ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма станет самой богатой из молодых королевских особ, поскольку уже сейчас ее состояние оценивается в 3,6 млрд фунтов стерлингов ($4,94 млрд), сообщает Express со ссылкой на результаты исследования Electric Ride on Cars.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

6-летня принцесса, как ожидается, возглавит список молодых королевских богатых, опередив 8-летнего старшего брата, принца Джорджа, и трехлетнего брата, принца Луи. В то время, как ее состояние – 3,6 млрд фунтов стерлингов, у Джорджа оно составляет чуть менее 2,2 млрд фунтов стерлингов, а у Луи – 720 млн фунтов стерлингов.

[ + – ] Принцесса Шарлотта Фото: The Sun

Двухлетний сын принца Гарри, Арчи Маунтбеттен-Виндзор, также был включен в исследование, и его состояние оценивается в 21,6 миллиона фунтов стерлингов ($29,65 млн).

Таким образом, в общем списке самых богатых королевских детей старшие сын и дочь герцогов Кембриджских занимают первые два места. Согласно исследованию, принцесса Шарлотта возглавила рейтинг не только среди членов королевской семьи, но и среди всех богатых детей в мире. Луи оказался на третьем месте с 9-летней дочерью Бейонсе и Джей-Зи, Блю Айви Картер. Отметим, что в звездное исследование были также включены дети TikTokеров и знаменитостей.

[ + – ] Принц Уильям, Кейт Миддтон, принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Эксперты считают, что популярности Шарлотты и, соответственно, росту ее состояния, существенно помог так называемый "эффект Кейт Миддлтон". Последний предполагает, что "выбор королевской семьи может иметь огромное влияние на тенденции", в том числе на потенциальную ценность. Как известно, любое появление герцогини с детьми на публике существенно поднимает продажи вещей, в которых она выходит в свет. То же касается и ее сыновей и дочери, за стилем которых следят тысячи мам в Великобритании и других странах. Учитывая, что Кейт одевает детей в бюджетные марки, британцы с радостью покупают такую же одежду.

Напомним, в Сети появились предполагаемые снимки повзрослевших королевских детей.