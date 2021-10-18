Названа найбагатша королівська дитина у світі

У список найзаможніших були включені не тільки королівські нащадки, а й діти знаменитостей.

Шарлотта Елізабет Діана Кембриджська, вона ж принцеса Шарлотта, середня дитина Кейт Міддлтон і принца Вільяма, стане найбагатшою з молодих королівських осіб, оскільки вже зараз її статок оцінюється в 3,6 млрд фунтів стерлінгів ($4,94 млрд), повідомляє Express із посиланням на результати дослідження Electric Ride on Cars.

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6-річна принцеса, як очікується, очолить список молодих королівських багатих, випередивши 8-річного старшого брата, принца Джорджа, і трирічного брата, принца Луї. У той час, як її стан — 3,6 млрд фунтів стерлінгів, у Джорджа він становить трохи менше 2,2 млрд фунтів стерлінгів, а у Луї — 720 млн фунтів стерлінгів.

[ + – ] принцеса Шарлотта Фото: The Sun

Дворічний син принца Гаррі, Арчі Маунтбеттен-Віндзор, також був включений у дослідження, і його статок оцінюється в 21,6 мільйона фунтів стерлінгів ($29,65 млн).

Таким чином, у загальному списку найбагатших королівських дітей старші син і дочка герцогів Кембриджських займають перші два місця. Згідно з дослідженням, принцеса Шарлотта очолила рейтинг не тільки серед членів королівської сім'ї, а й серед усіх багатих дітей у світі. Луї виявився на третьому місці з 9-річною дочкою Бейонсе та Джей-Зі, Блю Айві Картер. Відзначимо, що в зіркове дослідження були також включені діти TikTok-ерів і знаменитостей.

[ + – ] Принц Вільям, Кейт Міддтон, принци Джордж і Луї і принцеса Шарлотта Фото: The Duke and Duchess of Cambridge/Twitter

Експерти вважають, що популярності Шарлотти і, відповідно, зростанню її статку істотно допоміг так званий "ефект Кейт Міддлтон". Останній передбачає, що "вибір королівської сім'ї може мати величезний вплив на тенденції", у тому числі на потенційну цінність. Як відомо, будь-яка поява герцогині з дітьми на публіці істотно піднімає продаж речей, у яких вона виходить у світ. Те ж стосується і її синів і дочки, за стилем яких стежать тисячі мам у Великобританії й інших країнах. З огляду на, що Кейт одягає дітей у бюджетні марки, британці з радістю купують такий же одяг.

Нагадаємо, у мережі з'явилися передбачувані знімки вже дорослих королівських дітей.