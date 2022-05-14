В Африці 10-річна дитина отримала у подарунок Lamborghini Aventador за $368 тис.

Батько хлопчика заробив статки, створивши компанію з обміну валюти. До розкоші він привчає своїх дітей буквально з пелюшок.

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Африканський мультимільйонер Ісмаїлія Мустафа, батько 10-річного Мухаммеда Аваля Мустафи, якого називають "найбагатшою дитиною Африки", похвалився перед підписниками в Instagram подарунком для свого сина на день народження – новим жовтим суперкаром Lamborghini Aventador вартістю $368 тис.

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На знімку Мохаммед позує у синіх джинсах та футболці, а також кросівках із жовтими шнурками, стоячи перед розкішним авто.

[ + – ] Мухаммед Аваль Мустафа та його подарунок Фото: mompha/instagram

"Мати такого Сина, як ти, – це привід радіти життю. Твоя посмішка – це ще й причина нашого постійного Щастя. Ми любимо тебе. З днем народження, сину! Мухаммеду Авалю 10 років", – говориться в підписі до фотографії. Зазначимо, що таким же кадром на сторінці у себе поділився і сам іменинник. За його розкішним життям у соцмережі стежать майже чотири тисячі підписників, а от аудиторія його батька, великого любителя люксових брендів, уже перевищила 1,2 млн.

За інформацією видання, Мухаммед Аваль, незважаючи на свій юний вік, володіє парком суперкарів та колекцією маєтків.

Своє багатство його 42-річний батько заробив, створивши компанію обміну валюти Mompha Burea De Change на острові Лагос. Власні капітали він оцінює у $15 млн і може собі дозволити радувати сина та дочку недитячими подарунками. Наприклад, ще на шість років він презентував синові маєток. Момфа-молодший подорожує світом приватним літаком разом з батьком і носить одяг люксових брендів, таких як Versace та Gucci. ЗМІ припускають, що в колекцію розкішних атрибутів хлопчика входить також спорткар Ferrari, який можна побачити на одному з його знімків біля будинку в Дубаї.

Сам Ісмаїлія Мустафа став справжньою інтернет-зіркою, причому кількість його підписників пішла нагору після того, як чоловік у лютому 2018 року поділився знімком свого нового Rolls Royce. Він із задоволенням хизується суперкарами, приватними літаками та розкішними маєтками.

Раніше ми розповідали про те, що дочка принца Вільяма і Кейт Міддлтон Шарлотта Елізабет Діана Кембріджська, вона ж принцеса Шарлотта, стане найбагатшою з молодих королівських осіб, оскільки вже зараз її статки оцінюються в 3,6 млрд фунтів стерлінгів ($4,94 млрд)