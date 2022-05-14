В РФ арестовали Игоря Бакая, бывшего советника Кучмы и экс-главу украинского "Нафтогаза"

Задержание произошло несколько дней назад в Подмосковье, несколько лет назад Бакай был признан банкротом

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В России, в Подмосковье задержали бывшего советника Президента Украины Леонида Кучмы Игоря Бакая. Бывший глава "Нафтогаза" находился в федеральном розыске за мошенничество. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на свои источники.

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58-летний Игорь Бакай возглавлял Государственное управление делами Украины, был советником президента Леонида Кучмы, а так же инициировал создание НАК "Нафтогаз Украины" в 1998-2000-х гг. и стал первым председателем ее правления. После победы Виктора Ющенко на президентских выборах в 2005 году ушел в отставку и уехал в Россию. В марте 2005 года он получил гражданство РФ.

[ + – ] Игорь Бакай и Леонид Кучма Фото: Скриншот

Против Игоря Бакая был возбужден ряд уголовных дел по обвинению в превышении власти и злоупотреблении служебным положением. Ему инкриминировались злоупотребление служебным положением и незаконное отчуждение государственного имущества. Он был объявлен в международный розыск и 28 июня 2005 года был задержан российской милицией в Москве, но в тот же день отпущен.

В 2022 году Бакай был арестован по подозрению в мошенничестве, уголовное дело на него было возбуждено в Молдове еще в 2018 году. Но поскольку Игорь Бакай находится в России, правоохранителям Молдовы пришлось просить помощи у российских коллег.

Бывший советник Леонида Кучмы был объявлен в федеральный розыск. Несколько дней назад сотрудники ДПС остановили автомобиль на Красногорском шоссе для проверки документов, в котором находился Игорь Бакай. В процессе выяснилось, что водитель находится в розыске. Бакая задержали, сейчас он находится под арестом.

"На 6 километре Красногорского шоссе был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещен под арест", — сообщил источник издания "Комсомольская правда".

Напомним, после получения гражданства РФ Игорь Бакай и его супруга Наталья Козицкая занялись агробизнесом. Бакай стал учредителем компании ООО "Индустриальная группа "Русский медведь".

[ + – ] Одно из недавних фото Игоря Бакая Фото: ТАСС

В октябре 2017 года Бакай был задержан в Москве по обвинению в мошенничестве и заключен под стражу. Согласно материалам следствия он заключил от имени своей новой компании договор займа с горно-металлургическим холдингом "Металлоинвест", основателем которого является Алишер Усманов. В назначенные сроки фирма Бакая деньги вернуть не смогла. Сумму ущерба оценили в 630 миллионов рублей.

Следствие тянулось до 2020 года. Игоря Бакая за мошенничество в особо крупных размерах приговорили к четырем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года. Во время следствия Бакай был признан банкротом, как и его супруга.

Согласно законодательству Молдовы, Игорю Бакаю угрожает срок от 8 до 15 лет.