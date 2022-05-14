У РФ заарештували Ігоря Бакая, колишнього радника Кучми й ексглаву українського "Нафтогазу"

Затримання відбулося кілька днів тому в Підмосков'ї, кілька років тому Бакай був визнаний банкрутом.

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У Росії в Підмосков'ї затримали колишнього радника Президента України Леоніда Кучми Ігоря Бакая. Колишній глава "Нафтогазу" перебував у федеральному розшуку за шахрайство. Про це повідомляє "Комсомольська правда" з посиланням на свої джерела.

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58-річний Ігор Бакай очолював Державне управління справами України, був радником президента Леоніда Кучми, а також ініціював створення НАК "Нафтогаз України" в 1998-2000-х роках і став першим головою її правління. Після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах у 2005 році пішов у відставку та поїхав у Росію. В березні 2005 року він одержав громадянство РФ.

[ + – ] Ігор Бакай і Леонід Кучма Фото: Скриншот

Проти Ігоря Бакая було порушено низку кримінальних справ за звинуваченням у перевищенні влади та зловживанні службовим становищем. Йому інкримінувалися зловживання службовим становищем і незаконне відчуження державного майна. Він був оголошений у міжнародний розшук і 28 червня 2005 був затриманий російською міліцією в Москві, але в той же день відпущений.

У 2022 році Бакай був заарештований за підозрою в шахрайстві, кримінальну справу на нього було порушено в Молдові ще у 2018 році. Але оскільки Ігор Бакай перебуває в Росії, правоохоронцям Молдови довелося просити допомоги в російських колег.

Колишнього радника Леоніда Кучми було оголошено у федеральний розшук. Декілька днів тому співробітники ДПС зупинили автомобіль на Красногірському шосе для перевірки документів, у якому перебував Ігор Бакай. У процесі з'ясувалося, що водій перебуває в розшуку. Бакая затримали, зараз він перебуває під арештом.

"На 6 кілометрі Красногірського шосе було затримано 58-річного громадянина, який перебуває у федеральному розшуку МВС та Національного центру боротьби з корупцією Республіки Молдова за підозрою у скоєнні шахрайства в особливо великому розмірі. Затриманого поміщено під арешт", — повідомило джерело видання "Комсомольська правда".

Нагадаємо, після отримання громадянства РФ Ігор Бакай і його дружина Наталія Козицька зайнялися агробізнесом. Бакай став засновником компанії ТОВ "Індустріальна група "Російський ведмідь".

[ + – ] Одне з недавніх фото Ігоря Бакая Фото: ТАСС

У жовтні 2017 року Бакай був затриманий у Москві за звинуваченням у шахрайстві та взятий під варту. Згідно з матеріалами слідства, він уклав від імені своєї нової компанії договір позики з гірничо-металургійним холдингом "Металоінвест", засновником якого є Алішер Усманов. У призначений термін фірма Бакая гроші повернути не змогла. Суму збитків оцінили в 630 мільйонів рублів.

Слідство тривало до 2020 року. Ігоря Бакая за шахрайство в особливо великих розмірах засудили до чотирьох років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном 4 роки. Під час слідства Бакай був визнаний банкрутом, як і його дружина.

Згідно із законодавством Молдови, Ігореві Бакаю загрожує термін від 8 до 15 років.