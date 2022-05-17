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Трофей из Донбасса. В Подмосковье прогремел взрыв (фото)

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Взрыв в Мытищах, гранатомет, трофей из Донбасса
Утром 17 мая взорвался автомобиль в подмосковных Мытищах

Владелец взорвавшегося автомобиля возил гуманитарку на территорию ОРДЛО. Предполагают, что, возвращаясь домой, он прихватил с собой "трофей" — гранатомет.

Утром 17 мая в подмосковных Мытищах на парковке у жилого дома произошел взрыв, сообщает телеграм-канал "База". В результате взрыва у автомобиля "Киа Соренто" разворотило багажник, пострадал один человек, находившийся рядом с машиной. Также рядом с ней полицейские нашли тубус от гранатомета.

По информации "Базы", владелец автомобиля Виктор Ковтыков сопровождает гуманитарные грузы на оккупированную территорию Донбасса.

"Сегодня утром мужчина вместе со знакомым открыл багажник, после чего произошел взрыв — по предварительной версии, сдетонировал гранатомет. Сам владелец не пострадал, но взрывом ранило его знакомого", — отмечают авторы канала.

По их предположению, Ковтыков во время очередной поездки в ОРДЛО привез с собой гранатомет в качестве "трофея".

Напомним, 16 мая в Москве загорелся бизнес-центр DM Tower: на крыше 18-этажного здания вспыхнули стройматериалы.