Трофей из Донбасса. В Подмосковье прогремел взрыв (фото)

Владелец взорвавшегося автомобиля возил гуманитарку на территорию ОРДЛО. Предполагают, что, возвращаясь домой, он прихватил с собой "трофей" — гранатомет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Утром 17 мая в подмосковных Мытищах на парковке у жилого дома произошел взрыв, сообщает телеграм-канал "База". В результате взрыва у автомобиля "Киа Соренто" разворотило багажник, пострадал один человек, находившийся рядом с машиной. Также рядом с ней полицейские нашли тубус от гранатомета.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

По информации "Базы", владелец автомобиля Виктор Ковтыков сопровождает гуманитарные грузы на оккупированную территорию Донбасса.

"Сегодня утром мужчина вместе со знакомым открыл багажник, после чего произошел взрыв — по предварительной версии, сдетонировал гранатомет. Сам владелец не пострадал, но взрывом ранило его знакомого", — отмечают авторы канала.

По их предположению, Ковтыков во время очередной поездки в ОРДЛО привез с собой гранатомет в качестве "трофея".

Напомним, 16 мая в Москве загорелся бизнес-центр DM Tower: на крыше 18-этажного здания вспыхнули стройматериалы.