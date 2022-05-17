Трофей з Донбасу. У Підмосков'ї пролунав вибух (фото)

Власник автомобіля, що вибухнув, возив гуманітарку на територію ОРДЛО. Припускають, що повертаючись додому, він прихопив із собою "трофей" — гранатомет.

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Вранці 17 травня у підмосковних Митищах на парковці біля житлового будинку стався вибух, повідомляє телеграм-канал "База". Унаслідок вибуху біля автомобіля "Кіа Соренто" рознесло багажник, постраждала одна людина, яка знаходилася поряд із машиною. Також поряд із нею поліцейські знайшли тубус від гранатомета.

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За інформацією "Бази", власник автомобіля Віктор Ковтиков супроводжує гуманітарні вантажі на окуповану територію Донбасу.

"Сьогодні вранці чоловік разом зі знайомим відкрив багажник, після чого стався вибух — за попередньою версією, здетонував гранатомет. Сам власник не постраждав, але вибухом поранило його знайомого", — зазначають автори каналу.

На їхню думку, Ковтиков під час чергової поїздки в ОРДЛО привіз із собою гранатомет як "трофей".

Нагадаємо, 16 травня в Москві спалахнув бізнес-центр DM Tower: на даху 18-поверхової будівлі спалахнули будматеріали.