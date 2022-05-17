Трофей з Донбасу. У Підмосков'ї пролунав вибух (фото)
Власник автомобіля, що вибухнув, возив гуманітарку на територію ОРДЛО. Припускають, що повертаючись додому, він прихопив із собою "трофей" — гранатомет.
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Вранці 17 травня у підмосковних Митищах на парковці біля житлового будинку стався вибух, повідомляє телеграм-канал "База". Унаслідок вибуху біля автомобіля "Кіа Соренто" рознесло багажник, постраждала одна людина, яка знаходилася поряд із машиною. Також поряд із нею поліцейські знайшли тубус від гранатомета.
За інформацією "Бази", власник автомобіля Віктор Ковтиков супроводжує гуманітарні вантажі на окуповану територію Донбасу.
"Сьогодні вранці чоловік разом зі знайомим відкрив багажник, після чого стався вибух — за попередньою версією, здетонував гранатомет. Сам власник не постраждав, але вибухом поранило його знайомого", — зазначають автори каналу.
На їхню думку, Ковтиков під час чергової поїздки в ОРДЛО привіз із собою гранатомет як "трофей".
Нагадаємо, 16 травня в Москві спалахнув бізнес-центр DM Tower: на даху 18-поверхової будівлі спалахнули будматеріали.