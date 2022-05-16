На півдні Москви горить бізнес-центр DM Tower (відео)

За інформацією російських журналістів, спалахнули будматеріали на даху 18-поверхової будівлі. При цьому дим видно з навколишніх районів міста.

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У Росії знову сталася "раптова" пожежа. Зайнявся бізнес-центр DM Tower. Про жертв не повідомляється. Дим видно з навколишніх районів російської столиці. Про це повідомляє ТАСС.

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"На даху бізнес-центру DM Tower у Москві горять будматеріали на площі 30 кв. м", — сказав співрозмовник агентства.

[ + – ] Пожежа в московському бізнес-центрі

Висота будівлі — 18 поверхів. На численних відео, що з'явилися в мережі, видно, що клуби чорного диму валять із вікон останнього поверху та з даху.

Нагадаємо, за останні місяці в РФ сталося чимало пожеж. Прямо зараз продовжуються лісові пожежі в Сибіру, які вже знищили тисячі гектарів лісів і 19 населених пунктів. Так, місто Уяр вигоріло на третину. Постраждалим обіцяють виплатити скромні 15 тисяч рублів допомоги, але цих грошей погорільці поки що не бачать.

У Пермі горіла будівля авіатехнікуму та Пермський пороховий завод. Там стався потужний вибух, загинули працівники підприємства.

У Твері спалахнув науково-дослідний інститут Військово-космічної оборони. Причиною пожежі назвали "аварійний режим роботи електромережі", будівля і проводка були дуже старими. Цей інститут брав участь у розробці ракетного комплексу "Іскандер", а також створював системи невидимості літаків Су-27 та Ту-160.

А з 13 травня в РФ були спроби спалити військкомати одразу в трьох областях. Востаннє невідомі кинули пляшку із запалювальною сумішшю у військкомат у Волгограді. Про підпал або спроби підпалу військкоматів повідомляли також у Череповці, Нижньовартівську, Москві, Підмосков'ї, Воронежі, Мордовії, Свердловській та Іванівській областях.