У Сибіру згоріли 19 населених пунктів і тисячі гектарів лісу

Наразі вогонь підбирається до Красноярська та двох сел у Сибіру, знищені щонайменше пів тисячі будинків.

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У Росії продовжуються руйнівні лісові пожежі. Лише в п'ятницю, 13 травня, було зафіксовано 19 лісових пожеж на площі 2,1 тис. га, повідомляє NGS.

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Також вогнем було знищено щонайменше 19 населених пунктів і 17 тисяч гектарів лісу.

[ + – ] Пожежі в Сибіру Фото: ТАСС [ + – ] Пожежі в Сибіру Фото: ТАСС

Загалом згоріло 518 будинків. Щодня виникають нові осередки спалаху. Причинами пожеж влада регіону назвала обрив дротів і замикання електропроводки через ураганний вітер, пориви якого досягали 40 метрів за секунду. Наразі пожежна обстановка в краї стабілізувалася, проте режим НС продовжує діяти — за останню добу в регіоні було ліквідовано 220 пожеж. Загалом лісові пожежі вирують у 13 російських областях.

[ + – ] Карта лісових пожеж у Сибіру Фото: Скриншот

Унаслідок пожеж у краї постраждали 1,2 тис. людей. Загинули 16 людей, повідомили в місцевому слідчому управлінні СК РФ.

Наразі вогонь підбирається до сіл Малий і Великий Кускун, які розташовані поряд із Красноярськом. Пожежу гасять понад 40 лісових пожежників. За попередньою інформацією, пожежа розпочалася з вини місцевих мешканців.

А місцеві жителі заявляють, що пожежники не справляються, та просять допомоги добровольців.

Нагадаємо, 7 травня в Сибіру на третину вигоріло місто Уяр. Постраждалим уже пообіцяли виплатити по 15 тисяч рублів, а після оцінки збитків — від 30 до 50 тисяч рублів. Місцеві жителі заявляють, що жодних грошей поки що не отримали, а грошова допомога від держави їм ніяк не допоможе у відновленні будинків — новий коштує понад 3 мільйони рублів.

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ngs.ru Фото: ngs.ru

"У нас вважай, всі в селі погорільці. В Ізиндаєво згоріло 46 житлових будинків. Залишилися лише 6 будинків цілими!" — каже Віктор Тітов, мешканець села Ізиндаєво в Кемеровській області.

"Тут зараз усі постраждалі, без усього. Кожна копійка на допомогу. Спасибі людям, не залишили нас у цій страшній біді. Тому що від влади ми так і не дочекалися ні коштів, ні житла, хоча б тимчасового", — каже ще одна жінка зі згорілого села.

Президент РФ тим часом заявив, що їм було поставлено завдання в найкоротші терміни відновити втрачене та зосередитися на наданні допомоги людям. Губернатори наголосили, що відбудують житло погорільцям за літо.

Нагадаємо, в РФ лісові пожежі трапляються щороку, проте у 2022 році вони стали особливо руйнівними. В основному через те, що тепер місцеве МНС змушене справлятися самотужки. Раніше їм допомагали військові, але зараз усі вони відправлені в Україну.