Сибір у вогні. Пожежі в РФ знищили ціле місто в Красноярському краї

Загинуло семеро людей. Зараз у Красноярському краї вирують понад 20 пожеж.

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Поки в Москві з помпою відбуваєтся парад до 9 травня, у Сибіру вирують лісові пожежі. Днем раніше на третину було знищено місто Уяр у Красноярському краї. Про це пише NGS.

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Із п'ятниці, 6 травня, у регіонах Сибіру різко загострилася ситуація з пожежами. Там кілька днів стоїть суха погода, а через сильний вітер вогонь поширюється моментально. Деякі пожежі виникли через короткі замикання, повідомляє влада краю. Сильний вітер перехльостував і обривав дроти ліній електропередач.

Найважча ситуація склалася в Красноярському краї, де за минулі вихідні згоріли 518 будинків, 309 інших будівель і 61 автомобіль. Загинуло семеро людей, ще 19 отримали травми.

[ + – ] Наслідки пожежі в місті Уяр Фото: ngs.ru [ + – ] Наслідки пожежі в місті Уяр Фото: ngs.ru

Загалом пожежі зачепили 60 населених пунктів, деякі села, як село Ашпатове, вигоріли повністю. Місто Уяр у Красноярському краї вигоріло на третину. У гасінні беруть участь 306 осіб, задіяно 45 одиниць техніки, зокрема пожежний потяг.

"Я бачила, як усе це починалося. Це пішло з трави все. Якби відразу згасили поле, вогонь би не пішов на будинки. Ми в моєї тітки встигли тільки телевізор і документи винести, у нас навіть собака живцем згорів. Багато людей вискакували, хто в чому був: хто в халаті, хто в хатньому одязі… Дітей схопили, документи й вискочили без одягу, без нічого… Я сама там була, сунулась у цю пожежу, бо до тітки додзвонитися не могла… Ви бачите, у мене вії обпалені — мене звідти рятувальники вже витягли", — розповідає одна з мешканок Уяра.

Погорільцям пообіцяли допомогу: спочатку виплатять по 15 тисяч рублів, потім постраждалі від пожеж зможуть отримати виплату з резервного фонду краю. Її розмір — від 20 до 50 тисяч рублів (залежить від того, частково чи повністю втрачено майно).

Нагадаємо, 50 тисяч рублів — це близько 20 тисяч гривень. І місцеві жителі заявляють, що на гроші новий будинок не збудують. Також вони впевнені, що обіцянку влади відбудувати майно, що згоріло, не буде виконають.

"У нас куб дерева коштує більше 20 тисяч рублів. Люди, у кого тут будинки згоріли, не всі можуть дозволити собі збудувати нові будинки, це нереально. У мене зарплата — 15 тисяч рублів. Тут ніде не платять так багато, щоб будинок побудувати можна було, навіть за рік. Звичайно, хотілося б, щоб держава допомогла. Хто ще допоможе? Ціни на житло піднялися", — зазначають місцеві жителі.

Також вони прямо звинувачують місцеву владу в тому, що техніки для гасіння пожеж не вистачає.

[ + – ] Пожежа в місті Уяр

"У нас на весь Уяр ось такі дві машини, і все, більше нічого немає. А ось ця техніка, яка сьогодні їздить, — нагнали з районів. Тільки навіщо вони зараз уже тут? Ця пожежа — недбалість влади! Як на війну — тебе за шкірку, і йди, а як за недбалістю чиновників проблеми вирішувати, так ніхто не допоможе. Від перших згорілих будинків до мого — два квартали, ніхто нічого не гасив", — заявили погорільці. До речі, в багато селищ, що горять, рятувальники так і не приїхали, тому були задіяні в інших місцях.

Нагадаємо, ще 2 травня в Сибіру було зафіксовано 12 лісових пожеж. Екологи вважають, що лісові пожежі провокує безсистемна вирубка лісів, через що пересихають болота та зникають дрібні річки та струмки. А також безтурботність місцевих жителів, які часто палять траву та провокують лісові пожежі.

А гасити пожежі, крім ДСНС, нікому. Раніше цим займалися військові, але зараз їх усіх відправили в Україну.