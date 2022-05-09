Сибирь в огне. Пожары в РФ уничтожили целый город в Красноярском крае

Погибли семь человек. Сейчас в Красноярском крае бушуют более 20 пожаров

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Пока в Москве с помпой проходит парад к 9 мая, в Сибири бушуют лесные пожары. Днем ранее на треть был уничтожен город Уяр в Красноярском крае. Об этом пишет NGS.

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С пятницы, 6 мая, в регионах Сибири резко обострилась обстановка с пожарами. Там несколько дней стоит сухая погода, а из-за сильного ветра огонь распространяется моментально. Некоторые пожары возникли из-за коротких замыканий, сообщают власти края. Сильный ветер перехлестывал и обрывал провода линий электропередач.

Самая тяжелая ситуация сложилась в Красноярском крае, где за минувшие выходные сгорели 518 домов, 309 других строений и 61 автомобиль. Погибли семь человек, еще 19 – получили травмы.

[ + – ] Последствия пожара в городе Уяр Фото: ngs.ru [ + – ] Последствия пожара в городе Уяр Фото: ngs.ru

Всего пожары задели 60 населенных пунктов, некоторые деревни, как деревня Ашпатово, выгорели полностью. Город Уяр в Красноярском крае выгорел на треть. В тушении принимают участие 306 человек, задействовано 45 единиц техники, в том числе и пожарный поезд.

"Я видела, как все это начиналось. Это пошло с травы все. Если бы сразу потушили поле, огонь бы не пошел на дома. Мы у моей тетки успели только телевизор и документы вынести, у нас даже собака заживо сгорела. Многие люди выскакивали, кто в чем был: кто в халате, кто в домашней одежде. Детей схватили, документы и выскочили без одежды, без ничего. Я сама там была, сунулась в этот пожар, потому что до тетки дозвониться не могла. Вы видите, у меня ресницы обожженные — меня оттуда спасатели уже вытащили", — рассказывает одна из жительниц Уяра.

Погорельцам пообещали помощь: сначала выплатят по 15 тысяч рублей, потом пострадавшие от пожаров смогут получить выплату из резервного фонда края. Ее размер — от 20 до 50 тысяч рублей (зависит от того, частично или полностью утрачено имущество).

Напомним, 50 тысяч рублей – это около 20 тысяч гривен. И местные жители заявляют, что на деньги новый дом не построить. Также они уверены, что обещание властей отстроить сгоревшее имущество – не будет исполнено.

"У нас куб дерева стоит больше 20 тысяч рублей. Люди, у кого здесь дома сгорели, не все могут позволить себе построить новые дома, это нереально. У меня зарплата — 15 тысяч рублей. Здесь нигде не платят так много, чтобы дом построить можно было, даже за год. Конечно, хотелось бы, чтобы государство помогло. Кто еще поможет? Цены на жилье поднялись", — отмечают местные жители.

Также они прямо обвиняют местные власти в том, что техники для тушения пожаров не хватает.

[ + – ] Пожар в городе Уяр

"У нас на весь Уяр вот такие две машины, и все, больше ничего нет. А вот эта техника, которая сегодня ездит, — нагнали с районов. Только зачем они сейчас уже тут? Этот пожар — халатность властей! Как на войну — тебя за шкирку, и иди, а как по халатности чиновников проблемы решать, так никто не поможет. От первых сгоревших домов до моего — два квартала, никто ничего не тушил", — заявили погорельцы. К слову, во многие горящие деревни спасатели так и не приехали, потому были задействованы в другим местах.

Напомним, еще 2 мая в Сибири было зафиксировано 12 лесных пожаров. Экологи полагают, что лесные пожары провоцирует бессистемная вырубка лесов, из-за чего пересыхают болота и исчезают мелкие речки и ручьи. А также беспечность местных жителей, которые часто палят траву и провоцируют лесные пожары.

А тушить пожары, кроме ГСЧС некому. Ранее этим занимались военные, но сейчас они все отправлены в Украину.