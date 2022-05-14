В Сибири сгорели 19 населенных пунктов и тысячи гектаров леса

В данный момент огонь подбирается к Красноярску и двум селам в Сибири, уничтожены по меньше мере полтысячи домов

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В России продолжаются разрушительные лесные пожары. Только в пятницу, 13 мая, было зафиксировано 19 лесных пожаров на площади 2,1 тыс. га, сообщает NGS.

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Также огнем было уничтожено по меньшей мере 19 населенных пунктов и 17 тысяч гектаров леса.

[ + – ] Пожары в Сибири Фото: ТАСС [ + – ] Пожары в Сибири Фото: ТАСС

Всего сгорело 518 домов. Каждый день возникают новые очаги возгорания. Причинами пожаров власти региона назвали обрыв проводов и замыкание электропроводки из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 40 метров в секунду. Сейчас пожарная обстановка в крае стабилизировалась, однако режим ЧС продолжает действовать — за последние сутки в регионе было ликвидировано 220 пожаров. Всего лесные пожары бушуют в 13 российских областях.

[ + – ] Карта лесных пожаров в Сибири Фото: Скриншот

В результате пожаров в крае пострадали 1,2 тыс. человек. Погибли 16 человек, сообщили в местном следственном управлении СК РФ.

В данный момент огонь подбирается к селам Малый и Большой Кускун, которые находятся рядом с Красноярском. Пожар тушат более 40 лесных пожарных. По предварительной информации, пожар начался по вине местных жителей.

А местные жители заявляют, что пожарные не справляются и просят помощи добровольцев.

Напомним, 7 мая в Сибири на треть выгорел город Уяр. Пострадавшим уже пообещали выплатить по 15 тысяч рублей, а после оценки ущерба – от 30 до 50 тысяч рублей. Местные жители заявляют, что никаких денег пока не получили, а денежная помощь от государства им никак не поможет в восстановлении домов – новый стоит более 3 миллионов рублей.

Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ТАСС Фото: ngs.ru Фото: ngs.ru

"У нас считай, все в деревне погорельцы. В Изындаево сгорело 46 жилых домов. Осталось только 6 домов целыми!", – говорит Виктор Титов, житель деревни Изындаево в Кемеровской области.

"Тут сейчас все пострадавшие, безо всего.Каждая копейка в помощь. Спасибо людям, не оставили нас в этой страшной беде. Потому что от властей мы так и не дождались ни средств, ни жилья, хотя бы временного", — говорит еще одна женщина из сгоревшей деревни.

Президент РФ тем временем заявил, что им была поставлена задача в кратчайшие сроки восстановить утраченное и сосредоточиться на оказании помощи людям. Губернаторы отметили, что отстроят жилье погорельцам за лето.

Напомним, в РФ лесные пожары случаются каждый год, однако в 2022 году они стали особенно разрушительными. Главным образом из-за того, что теперь местное МЧС вынуждено справляться своими силами. Ранее им помогали военные, но сейчас все они отправлены в Украину.