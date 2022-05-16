На юге Москвы горит бизнец-центр DM Tower (видео)

По информации российских журналистов, загорелись стройматериалы на крыше 18-этажного здания. При этом дым виден из окрестных районов города.

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В России снова произошел "внезапный" пожар. Загорелся бизнес-центр DM Tower. О жертвах не сообщается. Дым виден из окрестных районов российской столицы. Об этом сообщает ТАСС.

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"На крыше бизнес-центра DM Tower в Москве горят стройматериалы на площади 30 кв. м", — сказал собеседник агентства.

[ + – ] Пожар в московском бизнес-центре

Высота здания — 18 этажей. На многочисленных видео, появившихся в Сети, видно, что клубы черного дыма валят из окон последнего этажа и с крыши.

Напомним, за последние месяцы в РФ произошло немало пожаров. Прямо сейчас продолжаются лесные пожары в Сибири, которые уже уничтожили тысячи гектаров лесов и 19 населенных пунктов. Так, город Уяр выгорел на треть. Пострадавшим обещают выплатить скромные 15 тысяч рублей помощи, но этих денег погорельцы пока не видят.

В Перми горело строящееся здание авиатехникума и Пермский пороховой завод. Там произошел мощный взрыв, погибли работники предприятия.

В Твери загорелся научно-исследовательский институт Военно-космической обороны. Причиной пожара назвали "аварийный режим работы электросети", здание и проводка были очень старыми. Этот институт принимал участие в разработке ракетного комплекса "Искандер", а также создавал системы невидимости самолетов Су-27 и Ту-160.

А с 13 мая в РФ были попытки сжечь военкоматы сразу в трех областях. Последний раз неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в военкомат в Волгограде. О поджоге или попытках поджога военкоматов сообщали также в Череповце, Нижневартовске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Мордовии, Свердловской и Ивановской областях.