Центр Перми затянуло черным дымом: горит строящееся здание авиатехникума (видео)

В российском областном центре вспыхнул очередной крупный пожар, дым от которого видел весь город.

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Днем 8 мая жители Перми разместили в соцсетях фото и видео крупного пожара в центре города, который затянуло черным дымом. Как выяснилось, горело строящееся здание авиатехникума. Огнем охватило 150 кв. м утеплителя. В МЧС сообщили, что тушить пожар выехало 36 пожарных на девяти пожарных машинах.

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Напомним, 1 мая в Перми произошел взрыв на заводе-производителе зарядов к РСЗО "Град" и "Смерч". Местные СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о неожиданном шуме, от которого затряслись окна. Люди видели столб густого дыма, поднимающийся с территории порохового завода. Однако руководство предприятия заверило, что поводов для паники нет, проходили плановые испытания. На следующий день стало известно, что во время взрыва погибли двое рабочих, еще одного доставили в больницу.

Как сообщал Фокус, 1 мая под Белгородом прогремели взрывы, после чего в небо поднялся столб белого дыма. Кадрами с места ЧП делились местные жители в социальных сетях.

28 апреля в области прогремели несколько взрывов. Местные журналисты сообщали, что ЧП произошло в населенном пункте Строитель.

Также сообщалось, что еще несколько взрывов прогремели в Белгородской области днем ранее — 27 апреля. Тогда Вячеслав Гладков утверждал, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, после чего гражданские услышали несколько "хлопков".