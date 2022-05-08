Центр Пермі затягнуло чорним димом: горить будівля авіатехнікуму, що будується (відео)

У російському обласному центрі спалахнула чергова велика пожежа, дим від якої бачило все місто.

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Удень 8 травня жителі Пермі розмістили у соцмережах фото та відео великої пожежі у центрі міста, яке затягнуло чорним димом. Як з'ясувалося, горіла будівля авіатехнікуму. Вогнем охопило 150 кв. м утеплювача. В МНС повідомили, що гасити пожежу виїхало 36 пожежників на дев'яти пожежних машинах.

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Нагадаємо, 1 травня в Пермі стався вибух на заводі-виробнику зарядів до РСЗВ "Град" і "Смерч". Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців повідомили про несподіваний шум, від якого затремтіли вікна. Люди бачили стовп густого диму, що здіймається з території порохового заводу. Проте керівництво підприємства запевнило, що приводів для паніки немає, проходили планові випробування. Наступного дня стало відомо, що під час вибуху загинули двоє робітників, ще одного доправили до лікарні.

Як повідомляв Фокус, 1 травня під Бєлгородом прогриміли вибухи, після чого в небо піднявся стовп білого диму. Кадрами з місця НП ділилися місцеві жителі у соціальних мережах.

28 квітня в області пролунало кілька вибухів. Місцеві журналісти повідомляли, що НП сталася у населеному пункті Строїтель.

Також повідомлялося, що ще кілька вибухів прогриміли в Бєлгородській області на день раніше — 27 квітня. Тоді В'ячеслав Гладков стверджував, що в районі села Стара Нелидівка спалахнув склад боєприпасів, після чого цивільні почули кілька "вибухів".