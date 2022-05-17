В США нашли туннель длиной в шесть футбольных полей для переправки наркотиков из Мексики

Тоннель длиной почти в шестьсот метров был прокопан от дома в приграничной Тихуане до склада в Сан-Диего

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На границе между Мексикой и США нашли тоннель, используемый для переправки кокаина в Америку. Об этом пишет NYpost.

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Полицейские США отмечают, что это грандиозное сооружение – длиной оно более 500 метров и тянется от дома в мексиканской Тихуане до склада в США.

[ + – ] Спуск в туннель Фото: Department of Homeland Security

Тоннель оснащен железнодорожной системой, электричеством и системой вентиляции, а его стены были укреплены. Примечательно, но обнаружен он был на одном из самых укрепленных участков границы, где есть пограничные посты, высокая стена и постоянное патрулирование.

Шесть человек были обвинены в сговоре с целью распространения кокаина, метамфетамина и героина в США, когда тоннель был найден. А на складе нашли почти тонну кокаина и прочие наркотики.

[ + – ] Изъятые наркотики Фото: Department of Homeland Security

Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 25 миллионов долларов.

Это не первый подземный ход, обнаруженный в этом районе. За последние двадцать лет здесь были найдены более дюжины туннелей разной сложности. Но чаще всего они были отлично оснащены, тщательно спрятаны и использовались долгое время, прежде, чем их обнаружили.

[ + – ] Полицейский у входа в туннель Фото: Department of Homeland Security

Трансграничные переходы начали появляться в начале 1990-х и чаще всего их выкапывали члены мексиканского наркокартеля Синалоа. Ранее по ним переправляли марихуану, но сейчас, когда она легализована во многих американских штатах, их используют для транспортировки других наркотиков.

Пока новый подземных ход не связали с каким-либо картелем, но, согласно федеральному закону, власти США должны залить бетоном туннель на американской стороне.

Напомним, в начале мая из Колумбии в США экстрадировали "самого опасного наркоторговца в мире". Дайро Антонио Усуга Давид по прозвищу "Отониэль" десятилетиями скрывался от правоохранителей и был пойман в результате масштабной спецоперации, в которой принимали участие вертолеты и армия. Отониэль руководил картелем Gulf Clan, котоырй занимался контрабандой кокаина.