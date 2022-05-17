У США знайшли тунель завдовжки шість футбольних полів для переправки наркотиків з Мексики

Тунель завдовжки майже шістсот метрів прокопаний від будинку в прикордонній Тіхуані до складу в Сан-Дієго

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На кордоні між Мексикою та США знайшли тунель, який використовують для переправлення кокаїну до Америки. Про це пише NYpost.

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Поліцейські США зазначають, що це грандіозна споруда — завдовжки вона понад 500 метрів і тягнеться від будинку в мексиканській Тіхуані до складу в США.

[ + – ] Спуск у тунель Фото: Department of Homeland Security

Тунель оснащений залізничною системою, електрикою та системою вентиляції, а його стіни укріплені. Примітно, але виявлено його на одній із найукріпленіших ділянок кордону, де є прикордонні пости, висока стіна та постійне патрулювання.

Шістьох людей звинуватили у змові з метою поширення кокаїну, метамфетаміну та героїну в США, коли тунель знайшли. А на складі знайшли майже тонну кокаїну та інші наркотики.

[ + – ] Вилучені наркотики Фото: Department of Homeland Security

Вартість вилучених наркотиків оцінюють у 25 мільйонів доларів.

Це не перший підземний хід, виявлений у цьому районі. За останні двадцять років тут знайдено понад дюжину тунелів різної складності. Але найчастіше вони добре оснащені, старанно заховані й використовувані довгий час, перш ніж їх виявили.

[ + – ] Поліцейський біля входу в тунель Фото: Department of Homeland Security

Транскордонні переходи почали з'являтися на початку 1990-х і найчастіше викопували їх члени мексиканського наркокартелю Сіналоа. Раніше ними переправляли марихуану, але зараз, коли вона легалізована в багатьох американських штатах, їх використовують для транспортування інших наркотиків.

Поки новий підземний хід не пов'язали з будь-яким картелем, але, згідно з федеральним законом, влада США має залити бетоном тунель на американській стороні.

Нагадаємо, на початку травня з Колумбії до США екстрадували "найнебезпечнішого наркоторговця у світі". Даріо Антоніо Усуґа на прізвисько "Отоніель" десятиліттями ховався від правоохоронців, його зловили в результаті масштабної спецоперації, в якій брали участь гелікоптери та армія. Отоніель керував картелем Gulf Clan, який займався контрабандою кокаїну.