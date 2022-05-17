Виновен Запад: Совбез РФ придумал новое объяснение вторжения в Украину

По мнению секретаря Совбеза Николая Патрушева, "коллективный Запад" за счет санкция пытается подорвать экономику России, чтобы "установить в стране подконтрольный им режим".

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Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев высказался о том, что страны Запада путем экономических санкций намереваются подорвать российскую экономику и установить в стране подконтрольный себе режим. Об этом сообщает Интерфакс.

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"Цель нынешних действий коллективного Запада очевидна: создать для России санкционные запреты для общения с остальным миром, в т.ч. в области науки и современных высоких технологий, — отметил Патрушев. — Подорвать российскую экономику, затормозить развитие нашей страны, сформировать условия для духовно-нравственной и культурной деградации населения".

Почему Россия начала войну?

По мнению российского чиновника, конечная цель Запада заключается в том, чтобы добиться создания в РФ подконтрольного режима, что, по его мнению, уже было отработано в Украине и некоторых других странах.

По это причине, объяснил Патрушев, Кремль был вынужден начать войну, т.к. уровень угроз национальной безопасности вышел на уровень, который угрожал существованию РФ.

Напомним, что Патрушев может сменить Путина на посту главы РФ, которому, по неподтвержденной информации, предстоит операция в связи с онкологией. По сведениям журналистов, лечащие врачи Путина настаивают на необходимости срочного хирургического вмешательства.

Ранее Фокус сообщал, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев пригрозил ядерным оружием и не исключил казни украинцев на Красной площади. Официальной Москве, по словам Медведева, плевать на непризнание странами Запада новых границ Украины, потому что в РФ обращают внимание только мнение жителей оккупированных территорий.