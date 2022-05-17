Винен Захід: Рада безпеки РФ вигадала нове пояснення вторгнення в Україну

На думку секретаря Ради безпеки Миколи Патрушева, "колективний Захід" завдяки санкціям намагається підірвати економіку Росії, щоб "встановити в країні підконтрольний їм режим".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Секретар російської Ради безпеки Микола Патрушев висловився, що країни Заходу шляхом економічних санкцій мають на меті підірвати російську економіку і встановити в країні підконтрольний собі режим. Про це повідомляє Інтерфакс.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Мета нинішніх дій колективного Заходу очевидна: створити для Росії санкційні заборони для спілкування з рештою світу, зокрема в галузі науки та сучасних високих технологій, — зазначив Патрушев. — Підірвати російську економіку, загальмувати розвиток нашої країни, сформувати умови для духовно-моральної та культурної деградації населення".

Чому Росія розпочала війну?

На думку російського чиновника, кінцева мета Заходу полягає в тому, щоб досягти створення у РФ підконтрольного режиму, що, на його думку, вже відпрацьовано в Україні та деяких інших країнах.

З цієї причини, пояснив Патрушев, Кремль змушений був розпочати війну, адже рівень загроз національній безпеці вийшов на рівень, який загрожував існуванню РФ.

Нагадаємо, що Патрушев може змінити Путіна на посаді глави РФ, який, за непідтвердженою інформацією, має операцію через онкологію. За даними журналістів, лікарі Путіна наполягають на необхідності термінового хірургічного втручання.

Раніше Фокус повідомляв, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв погрожував ядерною зброєю і не відкинув страти українців на Червоній площі. Офіційній Москві, за словами Медведєва, начхати на невизнання країнами Заходу нових кордонів України, тому що у РФ звертають увагу лише думку мешканців окупованих територій.