Красное знамя вместо триколора. В Госдуме предлагают изменить флаг РФ

Автор идеи уверен, что Запад боится "знамени победы", поэтому его нужно сделать главным государственным символом России.

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предлагает новым государственным флагом РФ признать "знамя победы", сообщают "РИА Новости".

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"Сегодня западные страны фактически объявили войну "знамени победы", повсеместно запрещая его. Они боятся этого символа, так как красный флаг победы напоминает им о величии нашего народа и нашей великой победе. Я думаю, что настало время признать Знамя Победы нашим государственным флагом", — сказал Шеремет.

По его мнению, именно под этим символом российская армия сейчас сражается с"украинскими неонацистами". При этом депутат уверен, что теперь красное знамя символизирует "возрождение супердержавы".

Шеремет также заверил, что гордится российским триколором, но на нынешнем этапе развития России считает советский флаг более актуальным.

Кто такой Михаил Шеремет

[ + – ] Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет

Крымчанин Михаил Шеремет — офицер запаса ВСУ, после увольнения из армии в звании майора в 2002 году работал в Крыму в охранных структурах. В начале 2010-х стал активистом партии "Русское единство", которую возглавил нынешний глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов. После оккупации Крыма Шеремет стал его заместителем, курировал силовой блок. С 2016 года является депутатом Госдумы России.

Как красное знамя используют пропагандисты

Напомним, журналисты ВВС рассказали историю "бабушки с красным флагом", которая вышла встречать с советским знаменем украинских солдат. Российская пропаганда широко растиражировала инцидент, случившийся в Харьковской области в начале весны. По соцсетям разошелся видеоролик, на котором запечатлен момент встречи солдат ВСУ пожилой местной жительницей Анной Ивановой. Женщина вышла к ним с советским красным флагом со словами: "Ждали вас, молились за вас и за Путина, и за весь народ". Солдаты бросили флаг на землю и потоптались по нему. Женщина явно обиделась и отказалась брать у них еду.

Пожилая украинка стала в России одним из символов войны с Украиной и "борьбы с нацизмом". В разных городах РФ стали появляться скульптуры и муралы с ее изображением, о ней вышли сюжеты на телеканалах.

Однако позже Иванова рассказала журналистам, что поступила опрометчиво, ведь во время войны красное знамя стало особо остро восприниматься защитниками, как символ российской оккупации. "Не нужны Путину люди, украинцы, ему только земли нужны. Я понимаю того парня, что топтал красный флаг. Они нас защищают, гибнут, а тут я с этим флагом", — сказала она в одном интервью.