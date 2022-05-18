Червоний прапор замість триколору. В Держдумі пропонують змінити прапор РФ

Автор ідеї впевнений, що Захід боїться "прапора перемоги", тому його потрібно зробити головним державним символом Росії.

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Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет пропонує новим державним прапором РФ визнати "прапор перемоги", повідомляють "РІА Новини".

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"Сьогодні західні країни фактично оголосили війну "прапору перемоги", повсюдно забороняючи його. Вони бояться цього символу, тому що червоний прапор перемоги нагадує їм про велич нашого народу і нашу велику перемогу. Я думаю, що настав час визнати Прапор Перемоги нашим державним прапором", — сказав Шеремет.

На його думку, саме під цим символом російська армія зараз бореться з "українськими неонацистами". Водночас депутат упевнений, що тепер червоний прапор символізує відродження супердержави.

Шеремет також запевнив, що пишається російським триколором, але на нинішньому етапі розвитку Росії вважає радянський прапор актуальнішим.

Хто такий Михайло Шеремет

[ + – ] Депутат Держдуми від Криму Михайло Шеремет

Кримчанин Михайло Шеремет — офіцер запасу ЗСУ, після звільнення з армії у званні майора 2002 року працював у Криму в охоронних структурах. На початку 2010-х став активістом партії "Руська єдність", яку очолив нинішній голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов. Після окупації Криму Шеремет став його заступником, курував силовий блок. З 2016 є депутатом Держдуми Росії.

Як червоний прапор використовують пропагандисти

Нагадаємо, журналісти BBC розповіли історію "бабусі з червоним прапором", яка вийшла зустрічати з радянським прапором українських солдатів. Російська пропаганда широко розтиражувала інцидент, що трапився на Харківщині на початку весни. По соцмережах розійшовся відеоролик, на якому показано момент зустрічі солдат ЗСУ з літньою місцевою мешканкою Ганною Івановою. Жінка вийшла до них із радянським червоним прапором зі словами: "Чекали на вас, молилися за вас і за Путіна, і за весь народ". Солдати кинули прапор на землю і потопталися по ньому. Жінка явно образилася та відмовилася брати в них їжу.

Літня українка стала в Росії одним із символів війни з Україною та "боротьби з нацизмом". У різних містах РФ стали з'являтися скульптури та мурали з її зображенням, про неї вийшли сюжети на телеканалах.

Проте пізніше Іванова розповіла журналістам, що вчинила необачно, адже під час війни червоний прапор став особливо гостро сприйматися захисниками як символ російської окупації. "Не потрібні Путіну люди, українці, йому тільки землі потрібні. Я розумію того хлопця, що топтався на червоному прапорі. Вони нас захищають, гинуть, а тут я з цим прапором", — сказала вона в одному інтерв'ю.