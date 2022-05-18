Силовики, пенсионеры и богатые. Исследование показало, кто в России поддерживает войну

При этом постепенно снижается количество россиян, уверенных в успехах армии РФ.

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Российская исследовательская группа Russian Field вместе с руководителем фонда "Городские проекты" Максимом Кацем провела очередное исследование отношения россиян к российско-украинской войне. Результаты показали, что в сравнении с предыдущим исследованием количество людей, считающих, что так называемая "военная операция" проходит неуспешно, не изменилось — 21%, так отвечают преимущественно молодые респонденты. Однако на 4% снизилось число тех, кто уверен в успехе российских войск, таких 56%. Еще 23% опрошенных затруднились с ответом или отказались отвечать.

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"Подавляющее большинство тех, кто уверен в успешности "военной операции", считают, что военные действия необходимо продолжать (77%)" — отмечают исследователи.

В целом в необходимости продолжения войны уверено больше половины респондентов (54%), треть считают, что пора переходить к мирным переговорам. Среди пацифистов преобладает молодежь: больше половины молодых респондентов выступают за мирные переговоры. Во всех остальных возрастных группах преобладают сторонники войны: среди респондентов 30-44 и 45-60 лет их 53%-55%, процент резко возрастает среди пенсионеров — 68%. Исследование показало также, что чем меньше уровень доходов респондента, тем более он склонен к пацифистским настроениям.

"Милитаристские настроения значительно растут среди тех, кто "может позволить себе практически все", — сказано в исследовании.

[ + – ] Среди сторонников войны больше всего пенсионеров

Среди поддерживающих войну больше всего сотрудников правоохранительных органов (80%), пенсионеров (63%), госслужащих (62%), работников ЖКХ (54%). Против — большинство работников науки (85%), более половины сотрудников сферы рекламы и СМИ (54%), 40% работников культуры, примерно столько же студентов и безработных.

Большинство сторонников войны узнают о ходе войны в Украине из теленовостей (66%).

В опросе приняло участие 1609 респондентов, погрешность не превышает 2,5%. В то же время команда Russian Field столкнулась с тем, что многие россияне просто отказываются говорить о войне.

"Результаты исследования по ряду вопросов о происходящем в Украине могут не совпадать с реальной ситуацией. Россияне боятся говорить на эту тему – увеличились отказы, снизилась искренность, — подчеркивают авторы исследования. — В данной волне мы получили 17,1 отказов и прерываний связи на 1 целевую анкету, что по-прежнему является отклонением от нормы".

Напомним, спустя месяц после российского полномасштабного вторжения в Украину исследование ВЦИОМ показало, что 74% россиян продолжают поддерживать войну. С 25 февраля количество таких людей выросло на 9%. Скорее не поддерживающих операцию — 17%. Еще 9% затруднились ответить.

Вскоре после этого Фокус побеседовал с генеральным директором КМИС Владимиром Паниотто о том, как работает социология во время войны, можно ли доверять исследованиям российских социологов и как изменилось отношение украинцев к гражданам РФ на фоне войны.