Силовики, пенсіонери та багаті. Дослідження показало, хто в Росії підтримує війну

Водночас поступово знижується кількість росіян, упевнених в успіхах армії РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Російська дослідницька група Russian Field разом із керівником фонду "Міські проєкти" Максимом Кацем провела чергове дослідження ставлення росіян до російсько-української війни. Результати показали, що, проти попередніх досліджень, кількість людей, які вважають, що так звана "військова операція" проходить неуспішно, не змінилося — 21%, так відповідають переважно молоді респонденти. Проте на 4% знизилася кількість тих, хто впевнений в успіху російських військ, таких 56%. Ще 23% опитаних важко відповісти або вони відмовилися відповідати.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"Переважна більшість тих, хто впевнений в успішності "військової операції", вважають, що військові дії необхідно продовжувати (77%)", — зазначають дослідники.

Загалом у необхідності продовження війни впевнена більш ніж половина респондентів (54%), третина вважає, що настав час переходити до мирних переговорів. Серед пацифістів переважає молодь: понад половина молодих респондентів виступають за мирні переговори. В решті вікових груп переважають прихильники війни: серед респондентів 30-44 і 45-60 років їх 53%-55%, відсоток різко зростає серед пенсіонерів — 68%. Дослідження показало також, що чим менший рівень доходів респондента, тим більше він схильний до пацифістських настроїв.

"Мілітаристські настрої значно зростають серед тих, хто "може дозволити собі практично все", — сказано в дослідженні.

[ + – ] Серед прихильників війни найбільше пенсіонерів

Серед тих, хто підтримує війну, найбільше співробітників правоохоронних органів (80%), пенсіонерів (63%), держслужбовців (62%), працівників ЖКГ (54%). Проти — більшість працівників науки (85%), більш ніж половина працівників сфери реклами та ЗМІ (54%), 40% працівників культури, приблизно стільки ж студентів та безробітних.

Більшість прихильників війни дізнаються про перебіг війни в Україні з теленовин (66%).

В опитуванні взяли участь 1609 респондентів, похибка не перевищує 2,5%. Водночас команда Russian Field зіткнулася з тим, що багато росіян просто відмовляються говорити про війну.

"Результати дослідження з низки питань про те, що відбувається в Україні, можуть не збігатися з реальною ситуацією. Росіяни бояться говорити на цю тему — збільшилися відмови, знизилася щирість, — наголошують автори дослідження. — В цій хвилі ми отримали 17,1 відмови та переривань зв'язку на 1 цільову анкету, що як раніше є відхиленням від норми".

Нагадаємо, через місяць після російського повномасштабного вторгнення в Україну дослідження ВЦВГД показало, що 74% росіян продовжують підтримувати війну. З 25 лютого кількість таких людей зросла на 9%. Ймовірніше не підтримують операцію — 17%. Ще 9% важко відповісти.

Незабаром після цього Фокус поговорив з генеральним директором КМІС Володимиром Паніотто про те, як працює соціологія під час війни, чи можна довіряти дослідженням російських соціологів та як змінилося ставлення українців до громадян РФ на тлі війни.