UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война

Без алкоголя, сигарет и элитной одежды: в Канаде ввели санкции на ввоз предметов роскоши в РФ

168
Санкции, Россия, Канада
Фото: Укринформ | В Канаде ввели новые санкции против РФ

В канадском правительстве также рассказали, что под санкции попадут 14 людей из окружения Владимира Путина, включая олигархов и членов их семей.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит новые санкции против России из-за продолжающегося вторжения Владимира Путина в Украину. Об этом сказано на сайте правительства Канады.

В сообщении сказано, что под ограничения попадут 14 людей из окружения президента России Путина, включая российских олигархов и членов их семей.

"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — заявили в канадском правительстве.

Санкции также включают в себя запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, в том числе:

  • алкогольных напитков;
  • табачных изделий;
  • некоторых текстильных изделий;
  • спортивной одежды и обуви;
  • элитной одежды;
  • аксессуаров и ювелирных изделий;
  • посуды и предметов искусства.

Кроме того, в Канаду запрещено ввозить из России:

  • алкогольные напитки;
  • морепродукты и рыбу;
  • непромышленные алмазы.

В 2021 году этих товаров ввезли в страну на сумму $75,7 млн.

"Режим Путина должен и ответит за свои неоправданные действия. Канада вместе с нашими союзниками будет неустанно прилагать усилия по оказанию давления на российский режим до тех пор, пока он больше не сможет вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Напомним, 19 мая в ЕС поддержали санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за работу в "Роснефти". Представители ЕС заявили, что "бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего народа" даже после ухода с должности.

Ранее, 16 марта в ЕС ввели санкции против России на ввоз в страну предметов роскоши. Среди "роскошных" предметов в списке — круизные суда, черная икра, породистые лошади, элитный алкоголь, дорогие камни и металлы, духи и дорогие автомобили.