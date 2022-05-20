Без алкоголя, сигарет и элитной одежды: в Канаде ввели санкции на ввоз предметов роскоши в РФ

В канадском правительстве также рассказали, что под санкции попадут 14 людей из окружения Владимира Путина, включая олигархов и членов их семей.

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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит новые санкции против России из-за продолжающегося вторжения Владимира Путина в Украину. Об этом сказано на сайте правительства Канады.

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В сообщении сказано, что под ограничения попадут 14 людей из окружения президента России Путина, включая российских олигархов и членов их семей.

"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — заявили в канадском правительстве.

Санкции также включают в себя запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, в том числе:

алкогольных напитков;

табачных изделий;

некоторых текстильных изделий;

спортивной одежды и обуви;

элитной одежды;

аксессуаров и ювелирных изделий;

посуды и предметов искусства.

Кроме того, в Канаду запрещено ввозить из России:

алкогольные напитки;

морепродукты и рыбу;

непромышленные алмазы.

В 2021 году этих товаров ввезли в страну на сумму $75,7 млн.

"Режим Путина должен и ответит за свои неоправданные действия. Канада вместе с нашими союзниками будет неустанно прилагать усилия по оказанию давления на российский режим до тех пор, пока он больше не сможет вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.

Напомним, 19 мая в ЕС поддержали санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за работу в "Роснефти". Представители ЕС заявили, что "бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего народа" даже после ухода с должности.

Ранее, 16 марта в ЕС ввели санкции против России на ввоз в страну предметов роскоши. Среди "роскошных" предметов в списке — круизные суда, черная икра, породистые лошади, элитный алкоголь, дорогие камни и металлы, духи и дорогие автомобили.