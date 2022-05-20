Без алкоголя, сигарет и элитной одежды: в Канаде ввели санкции на ввоз предметов роскоши в РФ
В канадском правительстве также рассказали, что под санкции попадут 14 людей из окружения Владимира Путина, включая олигархов и членов их семей.
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Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что страна вводит новые санкции против России из-за продолжающегося вторжения Владимира Путина в Украину. Об этом сказано на сайте правительства Канады.
В сообщении сказано, что под ограничения попадут 14 людей из окружения президента России Путина, включая российских олигархов и членов их семей.
"Эти лица непосредственно способствовали бессмысленной войне Владимира Путина в Украине и несут ответственность за боль и страдания народа Украины", — заявили в канадском правительстве.
Санкции также включают в себя запрет на экспорт целевых предметов роскоши в Россию, в том числе:
- алкогольных напитков;
- табачных изделий;
- некоторых текстильных изделий;
- спортивной одежды и обуви;
- элитной одежды;
- аксессуаров и ювелирных изделий;
- посуды и предметов искусства.
Кроме того, в Канаду запрещено ввозить из России:
- алкогольные напитки;
- морепродукты и рыбу;
- непромышленные алмазы.
В 2021 году этих товаров ввезли в страну на сумму $75,7 млн.
"Режим Путина должен и ответит за свои неоправданные действия. Канада вместе с нашими союзниками будет неустанно прилагать усилия по оказанию давления на российский режим до тех пор, пока он больше не сможет вести войну. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины и ее народа", — заявила глава МИД Канады Мелани Жоли.
Напомним, 19 мая в ЕС поддержали санкции против экс-канцлера Германии Герхарда Шредера за работу в "Роснефти". Представители ЕС заявили, что "бывшие канцлеры должны продолжать думать о благополучии своего народа" даже после ухода с должности.
Ранее, 16 марта в ЕС ввели санкции против России на ввоз в страну предметов роскоши. Среди "роскошных" предметов в списке — круизные суда, черная икра, породистые лошади, элитный алкоголь, дорогие камни и металлы, духи и дорогие автомобили.