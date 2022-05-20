Без алкоголю, цигарок та елітного одягу: в Канаді запровадили санкції на ввезення предметів розкоші в РФ
У канадському уряді також розповіли, що під санкції потраплять 14 людей з оточення Володимира Путіна, враховуючи олігархів і членів їхніх сімей.
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Міністриня закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що країна вводить нові санкції проти Росії через продовження вторгнення Володимира Путіна в Україну. Про це йдеться на сайті уряду Канади.
У повідомленні сказано, що під обмеження потраплять 14 людей з оточення президента Росії Путіна, враховуючи російських олігархів і членів їхніх сімей.
"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль і страждання народу України", — заявили в канадському уряді.
Санкції також враховують заборону на експорт цільових предметів розкоші в Росію, зокрема:
- алкогольних напоїв;
- тютюнових виробів;
- деяких текстильних виробів;
- спортивного одягу та взуття;
- елітного одягу;
- аксесуарів і ювелірних виробів;
- посуду та предметів мистецтва.
Крім того, в Канаду заборонено ввозити з Росії:
- алкогольні напої;
- морепродукти та рибу;
- непромислові алмази.
У 2021 році цих товарів ввезли в країну на суму $75,7 млн.
"Режим Путіна повинен і відповість за свої невиправдані дії. Канада разом із нашими союзниками невпинно докладатиме зусиль з надання тиску на російський режим доти, доки він більше не зможе вести війну. Ми непохитні в нашій підтримці України та її народу", — заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.
Нагадаємо, 19 травня в ЄС підтримали санкції проти ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера за роботу в "Роснефти". Представники ЄС заявили, що "колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя свого народу" навіть після звільнення.
Раніше, 16 березня, в ЄС ввели санкції проти Росії на ввезення в країну предметів розкоші. Серед "розкішних" предметів у списку — круїзні судна, чорна ікра, породисті коні, елітний алкоголь, дороге каміння та метали, парфуми та дорогі автомобілі.