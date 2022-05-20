RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ Російсько-українська війна

Без алкоголю, цигарок та елітного одягу: в Канаді запровадили санкції на ввезення предметів розкоші в РФ

183
Санкції, Росія, Канада
Фото: Укрінформ | У Канаді запровадили нові санкції проти РФ

У канадському уряді також розповіли, що під санкції потраплять 14 людей з оточення Володимира Путіна, враховуючи олігархів і членів їхніх сімей.

Міністриня закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила, що країна вводить нові санкції проти Росії через продовження вторгнення Володимира Путіна в Україну. Про це йдеться на сайті уряду Канади.

У повідомленні сказано, що під обмеження потраплять 14 людей з оточення президента Росії Путіна, враховуючи російських олігархів і членів їхніх сімей.

"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні Володимира Путіна в Україні та несуть відповідальність за біль і страждання народу України", — заявили в канадському уряді.

Санкції також враховують заборону на експорт цільових предметів розкоші в Росію, зокрема:

  • алкогольних напоїв;
  • тютюнових виробів;
  • деяких текстильних виробів;
  • спортивного одягу та взуття;
  • елітного одягу;
  • аксесуарів і ювелірних виробів;
  • посуду та предметів мистецтва.

Крім того, в Канаду заборонено ввозити з Росії:

  • алкогольні напої;
  • морепродукти та рибу;
  • непромислові алмази.

У 2021 році цих товарів ввезли в країну на суму $75,7 млн.

"Режим Путіна повинен і відповість за свої невиправдані дії. Канада разом із нашими союзниками невпинно докладатиме зусиль з надання тиску на російський режим доти, доки він більше не зможе вести війну. Ми непохитні в нашій підтримці України та її народу", — заявила глава МЗС Канади Мелані Жолі.

Нагадаємо, 19 травня в ЄС підтримали санкції проти ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера за роботу в "Роснефти". Представники ЄС заявили, що "колишні канцлери повинні продовжувати думати про благополуччя свого народу" навіть після звільнення.

Раніше, 16 березня, в ЄС ввели санкції проти Росії на ввезення в країну предметів розкоші. Серед "розкішних" предметів у списку — круїзні судна, чорна ікра, породисті коні, елітний алкоголь, дороге каміння та метали, парфуми та дорогі автомобілі.