В РФ хотят заменить ушедшие западные бренды турецкими

После ухода западных компаний во всех российских торговых центрах освободится площадь, соответствующая 420 футбольным полям.

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Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко заявил, что переговоры РФ и Турции о замене уходящих западных компаний на турецкие бренды вышли на новый виток. Об этом сообщает Hürriyet.

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"Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене компаний, которые уходят из России, на турецкие бренды. По прогнозам, этой осенью в торговом секторе по всей территории России окажутся вакантными торговые площадки на 3 млн кв. м, это примерно 420 футбольных полей", — заявил российский чиновник, отметив, что представителям турецких брендов, которые еще не работают в РФ, предложат комфортные условия для работы, в частности, ознакомят с площадками в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Российское руководство пытается привлечь турецких производителей, чтобы те могли задержаться надолго и инвестировать в российский рынок.

Согласно данным Российского совета торговых центров, в РФ насчитывается в общей сложности порядка 1700 торговых центров, только в одной Москве их 294. Представители российского ритейла утверждают, что прошлый год был для РФ рекордным за 5 лет по общей открытой торговой площади в торговых центрах.

Ранее Фокус сообщал, что РФ понадобится 15 лет для импортозамещения электроники. Китайские партнеры не смогут выручить Россию, поскольку, например, китайская компания SMIC может производить российские чипы, но США могут применить так называемые вторичные санкции по отношению к тем, кто помогает России обходить ограничения, действующие из-за войны в Украине.