Після відходу західних компаній у всіх російських торгових центрах звільниться площа, що відповідає 420 футбольним полям.

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Президент Російської ради торгових центрів Дмитро Москаленко заявив, що переговори РФ і Туреччини про заміну західних компаній, що відходять, на турецькі бренди вийшли на новий виток. Про це повідомляє Hürriyet.

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"Ми вступаємо в нову фазу переговорів про заміну компаній, що йдуть з Росії, на турецькі бренди. За прогнозами, цієї осені в торговому секторі по всій території Росії виявляться вакантними торгові майданчики на 3 млн кв. м, це приблизно 420 футбольних полів", — заявив російський чиновник, зазначивши, що представникам турецьких брендів, які ще не працюють у РФ, запропонують комфортні умови для роботи, зокрема, ознайомлять із майданчиками в найкращих торгових центрах, починаючи з Москви. Російське керівництво намагається залучити турецьких виробників, щоб ті могли затриматися надовго та інвестувати в російський ринок.

За даними Російської ради торгових центрів, у РФ налічується загалом близько 1700 торгових центрів, тільки в Москві їх 294. Представники російського ритейлу стверджують, що минулий рік був для РФ рекордним за 5 років за загальною відкритою торговою площею в торгових центрах.

Раніше Фокус повідомляв, що РФ знадобиться 15 років для імпортозаміщення електроніки. Китайські партнери не зможуть врятувати Росію, оскільки, наприклад, китайська компанія SMIC може виробляти російські чіпи, але США можуть застосувати так звані вторинні санкції стосовно тих, хто допомагає Росії оминати обмеження, що діють через війну в Україні.