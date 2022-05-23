Начал жизнь с чистого листа: сын Жириновского сменил имя

Журналисты предполагают, что это может быть связано с желанием бывшего российского политика обойти западные санкции, чтобы продолжать пользоваться своими активами в Европе.

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Игорь Лебедев, сын ныне покойного лидера российской Либерально-демократической партии Владимира Жириновского, в 2021 году сменил имя. Об этом говорится в расследовании издания "База". По его данным, бывший вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев 25 июня 2021 года объявил о завершении политической карьеры. Как пишет "База", в этот день Лебедев попрощался не только с политикой, но и со старым паспортом. Паспорт с новыми ФИО ему выдали 5 июля 2021 года.

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"С этого момента Игоря Владимировича Лебедева больше нет. А вместо него появляется Давид Александрович Гарсия", — пишет "База".

Смену имени и фамилии журналисты издания подтвердили через систему "Российский паспорт".

[ + – ] Сын Жириновского Игорь Лебедев сменил имя, став Давидом Гарсия

Ни Игорь Лебедев, ни его отец не попали в санкционные списки Запада, которые были сформированы после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В те дни Владимир Жириновский лежал в больнице с осложнениями после коронавируса, от которых так и не оправился, скончавшись 6 апреля. Однако Лебедев находится под санкциями Евросоюза с 2014 года, когда он поддержал проект федерального конституционного закона "О принятии Республики Крым в состав Российской Федерации".

До заявления об уходе из политики Лебедев поссорился со своим отцом. На похороны Жириновского он не пришел, но прислал венок с надписью на ленте: "Давай помиримся".

Зачем сыну Жириновского менять имя

Как предполагает "База", смена ФИО может быть связана с желанием Игоря Лебедева переехать в Европу, где у него есть недвижимость и бизнес-активы. По данным издания, через своих друзей и родственников он владеет несколькими домами и отелями в Испании. Среди них апартаменты площадью 133 кв м в элитном жилом комплексе Villa Gadea, вилла и земельный участком на 800 кв. м. Кроме того в собственности 72-летней матери экс-политика Галины Лебедевой числяться две гостиницы: в Барселоне и на Ибице.

"Кроме того, сын Жириновского — активный футбольный болельщик, в 2012 году он даже был официальным претендентом на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Точно такое же имя и фамилию носит действующий известный испанский защитник футбольного клуба "Осасуна", — отмечает "База".

Илья Шуманов, гендиректор правозащитной организации "Трансперенси Интернешнл-Россия", пояснил, что смена имени и фамилии — достаточно распространенная практика среди людей, которые хотят скрыть свой бэкграунд, стереть информацию о своей предыдущей деятельности, отмыть репутацию и начать жизнь с чистого листа. Однако, по его мнению, только смена ФИО не поможет Лебедеву попасть на территорию ЕС, так как пограничный контроль подразумевает сканирование отпечатков пальцев и распознавание лица.

"Но с точки зрения работы с иностранными контрагентами смена ФИО поможет обойти санкции. То есть, Лебедев, находясь в России или другой стране, которая не ввела санкции против него, скорее всего, сможет работать с контрагентами из ЕС", — сказал Шуманов.

Если же сыну Жириновского удалось получить на новое имя паспорт другого государства, есть вероятность, что он сможет попасть на территорию ЕС через пограничные пункты, где контроль менее тщательный.

Напомним, 6 апреля спикер российского парламента Вячеслав Володин сообщил о том, что скончался лидер партии ЛДПР, депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский.

9 февраля стало известно, что Жириновский заразился COVID-19, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он был на лечении в Центральной клинической больнице Москвы. Перед смертью политик уверял, что восемь раз прививался от коронавируса.