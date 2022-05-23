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Почав життя з чистого аркуша: син Жириновського змінив ім'я

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Лідер ЛДПР Володимир Жириновський, син Жириновського Ігор Лебедєв, зміна прізвища
Фото: ТАСС | Володимир Жириновський допоміг своєму синові зробити кар'єру в Держдумі

Журналісти припускають, що це може бути пов'язано з бажанням колишнього російського політика обійти західні санкції, щоб користуватися своїми активами в Європі.

Ігор Лебедєв, син нині покійного лідера російської Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського, у 2021 році змінив ім'я. Про це йдеться в розслідуванні видання "База". За його даними, колишній віцеспікер Держдуми Росії Ігор Лебедєв 25 червня 2021 року оголосив про завершення політичної кар'єри. Як пише "База", цього дня Лебедєв попрощався не лише з політикою, а й зі старим паспортом. Паспорт із новими ПІБ йому видали 5 липня 2021 року.

"Із цього моменту Ігоря Володимировича Лебедєва більше немає. А натомість з'являється Давид Олександрович Гарсія", — пише "База".

Зміну імені та прізвища журналісти видання підтвердили через систему "Російський паспорт".

син Жириновського Ігор Лебедєв
Син Жириновського Ігор Лебедєв змінив ім'я, ставши Давидом Гарсією

Ні Ігор Лебедєв, ні його батько не потрапили в списки санкцій Заходу, які були сформовані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ті дні Володимир Жириновський лежав у лікарні з ускладненнями після коронавірусу, від яких так і не оговтався, померши 6 квітня. Проте Лебедєв перебуває під санкціями Євросоюзу з 2014 року, коли він підтримав проєкт федерального конституційного закону "Про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації".

До заяви про звільнення з політики Лебедєв посварився зі своїм батьком. На похорон Жириновського він не прийшов, але надіслав вінок із написом на стрічці: "Давай помиримося".

Навіщо синові Жириновському міняти ім'я

Як передбачає "База", зміна ПІБ може бути пов'язана з бажанням Ігоря Лебедєва переїхати в Європу, де він має нерухомість і бізнес-активи. За даними видання, через своїх друзів і родичів він володіє кількома будинками та готелями в Іспанії. Серед них апартаменти площею 133 кв м в елітному житловому комплексі Villa Gadea, вілла та земельна ділянка на 800 кв. м. Крім того, у власності 72-річної матері експолітика Галини Лебедєвої є два готелі: у Барселоні та на Ібіці.

"Крім того, син Жириновського — активний футбольний уболівальник, у 2012 році він навіть був офіційним претендентом на пост президента Російського футбольного союзу (РФС). Таке саме ім'я та прізвище носить чинний відомий іспанський захисник футбольного клубу "Осасуна", — зазначає "База".

Ілля Шуманов, гендиректор правозахисної організації "Трансперенсі Інтернешнл-Росія", пояснив, що зміна імені та прізвища є досить поширеною практикою серед людей, які хочуть приховати свій бекграунд, стерти інформацію про свою попередню діяльність, відмити репутацію та почати життя з чистого аркуша. Проте, на його думку, лише зміна ПІБ не допоможе Лебедєву потрапити на територію ЄС, оскільки прикордонний контроль має на увазі сканування відбитків пальців і розпізнавання обличчя.

"Але з погляду роботи з іноземними контрагентами зміна ПІБ допоможе обійти санкції. Тобто Лебедєв, перебуваючи в Росії чи іншій країні, яка не ввела санкції проти нього, швидше за все, зможе працювати з контрагентами з ЄС", — сказав Шуманов.

Якщо ж синові Жириновського вдалося отримати на нове ім'я паспорт іншої держави, є ймовірність, що він зможе потрапити на територію ЄС через прикордонні пункти, де менш ретельний контроль.

Нагадаємо, 6 квітня спікер російського парламенту В'ячеслав Володін повідомив про те, що помер лідер партії ЛДПР, депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський.

9 лютого стало відомо, що Жириновський заразився COVID-19, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Він був на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Москви. Перед смертю політик запевняв, що вісім разів щепився від коронавірусу.