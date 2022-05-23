Почав життя з чистого аркуша: син Жириновського змінив ім'я

Журналісти припускають, що це може бути пов'язано з бажанням колишнього російського політика обійти західні санкції, щоб користуватися своїми активами в Європі.

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Ігор Лебедєв, син нині покійного лідера російської Ліберально-демократичної партії Володимира Жириновського, у 2021 році змінив ім'я. Про це йдеться в розслідуванні видання "База". За його даними, колишній віцеспікер Держдуми Росії Ігор Лебедєв 25 червня 2021 року оголосив про завершення політичної кар'єри. Як пише "База", цього дня Лебедєв попрощався не лише з політикою, а й зі старим паспортом. Паспорт із новими ПІБ йому видали 5 липня 2021 року.

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"Із цього моменту Ігоря Володимировича Лебедєва більше немає. А натомість з'являється Давид Олександрович Гарсія", — пише "База".

Зміну імені та прізвища журналісти видання підтвердили через систему "Російський паспорт".

[ + – ] Син Жириновського Ігор Лебедєв змінив ім'я, ставши Давидом Гарсією

Ні Ігор Лебедєв, ні його батько не потрапили в списки санкцій Заходу, які були сформовані після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ті дні Володимир Жириновський лежав у лікарні з ускладненнями після коронавірусу, від яких так і не оговтався, померши 6 квітня. Проте Лебедєв перебуває під санкціями Євросоюзу з 2014 року, коли він підтримав проєкт федерального конституційного закону "Про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації".

До заяви про звільнення з політики Лебедєв посварився зі своїм батьком. На похорон Жириновського він не прийшов, але надіслав вінок із написом на стрічці: "Давай помиримося".

Навіщо синові Жириновському міняти ім'я

Як передбачає "База", зміна ПІБ може бути пов'язана з бажанням Ігоря Лебедєва переїхати в Європу, де він має нерухомість і бізнес-активи. За даними видання, через своїх друзів і родичів він володіє кількома будинками та готелями в Іспанії. Серед них апартаменти площею 133 кв м в елітному житловому комплексі Villa Gadea, вілла та земельна ділянка на 800 кв. м. Крім того, у власності 72-річної матері експолітика Галини Лебедєвої є два готелі: у Барселоні та на Ібіці.

"Крім того, син Жириновського — активний футбольний уболівальник, у 2012 році він навіть був офіційним претендентом на пост президента Російського футбольного союзу (РФС). Таке саме ім'я та прізвище носить чинний відомий іспанський захисник футбольного клубу "Осасуна", — зазначає "База".

Ілля Шуманов, гендиректор правозахисної організації "Трансперенсі Інтернешнл-Росія", пояснив, що зміна імені та прізвища є досить поширеною практикою серед людей, які хочуть приховати свій бекграунд, стерти інформацію про свою попередню діяльність, відмити репутацію та почати життя з чистого аркуша. Проте, на його думку, лише зміна ПІБ не допоможе Лебедєву потрапити на територію ЄС, оскільки прикордонний контроль має на увазі сканування відбитків пальців і розпізнавання обличчя.

"Але з погляду роботи з іноземними контрагентами зміна ПІБ допоможе обійти санкції. Тобто Лебедєв, перебуваючи в Росії чи іншій країні, яка не ввела санкції проти нього, швидше за все, зможе працювати з контрагентами з ЄС", — сказав Шуманов.

Якщо ж синові Жириновського вдалося отримати на нове ім'я паспорт іншої держави, є ймовірність, що він зможе потрапити на територію ЄС через прикордонні пункти, де менш ретельний контроль.

Нагадаємо, 6 квітня спікер російського парламенту В'ячеслав Володін повідомив про те, що помер лідер партії ЛДПР, депутат Держдуми РФ Володимир Жириновський.

9 лютого стало відомо, що Жириновський заразився COVID-19, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Він був на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Москви. Перед смертю політик запевняв, що вісім разів щепився від коронавірусу.