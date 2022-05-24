ФБР предотвратило покушение на Джорджа Буша: что известно

По информации журналистов, организатором заговора стал гражданин Ирака, которого силовики подозревают в связях с ИГИЛ. После задержания мужчина обвинил политика в убийстве множества иракцев и расколе страны.

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Американские журналисты заявили, что в их распоряжении оказался ордер на обыск, раскрывающий план убийства экс-президента США Джорджа Буша-младшего, подготовленный живущим в Штатах выходцем из Ирака. Об этом сообщает Forbes.

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В документе говорится, что ФБР удалось предотвратить покушение благодаря двум информаторам и слежке за учетной записью в WhatsApp предполагаемого заговорщика.

Кем является организатор убийства

Предполагаемый организатор заговора — гражданин Ирака, который с 2020 года жил в Колумбусе, штат Огайо, и ожидал рассмотрения заявления о предоставлении убежища. По данным ФБР, его подозревают в связях с ИГИЛ.

После задержания подозреваемый заявил, что хотел убить Буша, поскольку считал, что экс-президент несет ответственность за убийство множества иракцев и раскол страны после военного вторжения США в 2003 году.

В судебных документах ФБР сказано, что подозреваемый утверждал, будто был членом сопротивления. В период с 2003 по 2006 год он будто бы убил многих граждан США в Ираке, начиняя автомобили взрывчаткой и взрывая их, когда американские солдаты были поблизости.

[ + – ] Подозреваемый заявил, что устраивал в Ираке теракты, жертвами которых становились американские солдаты

Как стало известно о заговоре

Во время расследования преступления федеральные агенты использовали два разных источника, связанных с криминальным миром.

В ноябре 2021 года подозреваемый рассказал информатору ФБР о заговоре и поинтересовался, возможно ли раздобыть копии или поддельные удостоверения личности и значки полиции или ФБР. При этом он утверждал, что является членом подразделения "Аль-Раед", которым руководил бывший пилот Саддама Хусейна.

[ + – ] Отрывок из ордера на обыск, в котором подробно описывается заговор против Джорджа Буша-младшего

Еще семь членов группы должны были быть доставлены в США для убийства экс-президента, а задача подозреваемого состояла в том, чтобы вести наблюдение за его резиденциями и офисами, а также достать оружие и машины.

По словам федеральных агентов, обвиняемый съездил в Даллас вместе с информатором ФБР. Там он снял на видео резиденцию Буша, а также Институт Джорджа Буша-младшего.

"В одном из разговоров с информатором подозреваемый сказал, что планировал переправить в США четырех граждан Ирака, живущих в Ираке, Турции, Египте и Дании, — пишет Forbes. — В более позднем разговоре он заявил, что один из четверых был "секретарем министра финансов ИГИЛ".

[ + – ] Из ордера становится понятно, что убийство планировала группа "Аль-Раед"

Как ФБР получило всю информацию о покушении

Команду соотечественников иракец надеялся нелегально переправить в США через мексиканскую границу. Для этого для боевиков ИГИЛ нужно было получить мексиканские гостевые визы, используя паспортные данные. Их заговорщик через WhatsApp отправлял осведомителю ФБР, который обещал помочь с документами.

Подозреваемый был убежден, что его учетная запись защищена, и не знал, что следователи могут видеть каждое сообщение.

В ордере на обыск сказано, что в одном из декабрьских разговоров подозреваемый утверждал, будто нелегально переправил в США двух человек, связанных с "Хизбаллой", взяв за каждого плату в размере $50 тыс.

Напомним, недавно руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что после полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину на Владимира Путина было осуществлено покушение.