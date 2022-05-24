ФБР запобігло замаху на Джорджа Буша: що відомо

За інформацією журналістів, організатором змови став громадянин Іраку, якого силовики підозрюють у зв'язках із ІДІЛ. Після затримання чоловік звинуватив політика у вбивстві безлічі іракців та розколі країни.

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Американські журналісти заявили, що в їхньому розпорядженні опинився ордер на обшук, який розкриває план убивства експрезидента США Джорджа Буша-молодшого, підготовлений вихідцем з Іраку, який живе в Штатах. Про це повідомляє Forbes.

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У документі йдеться, що ФБР вдалося запобігти замаху завдяки двом інформаторам та стеження за обліковим записом у WhatsApp імовірного змовника.

Ким є організатор убивства

Імовірний організатор змови — громадянин Іраку, який з 2020 року жив у Колумбусі, штат Огайо, і очікував на розгляд заяви про надання притулку. За даними ФБР, його підозрюють у зв'язках із ІДІЛ.

Після затримання підозрюваний заявив, що хотів убити Буша, оскільки вважав, що експрезидент несе відповідальність за вбивство безлічі іракців та розкол країни після воєнного вторгнення США у 2003 році.

У судових документах ФБР сказано, що підозрюваний стверджував, що ніби був членом опору. У період з 2003 по 2006 рік він нібито вбив багатьох громадян США в Іраку, начиняючи автомобілі вибухівкою та підриваючи їх, коли американські солдати були поблизу.

[ + – ] Підозрюваний заявив, що влаштовував в Іраку теракти, жертвами яких ставали американські солдати

Як стало відомо про змову

Під час розслідування злочину федеральні агенти використали два різні джерела, пов'язані з кримінальним світом.

У листопаді 2021 року підозрюваний розповів інформатору ФБР про змову та поцікавився, чи можливо роздобути копії чи підроблені посвідчення особи та значки поліції чи ФБР. При цьому він стверджував, що є членом підрозділу Аль-Раєд, яким керував колишній пілот Саддама Хусейна.

[ + – ] Уривок з ордера на обшук, у якому докладно описується змова проти Джорджа Буша-молодшого

Ще семеро членів групи повинні були бути доставлені до США для вбивства експрезидента, а завдання підозрюваного полягало в тому, щоб вести спостереження за його резиденціями та офісами, а також дістати зброю та машини.

За словами федеральних агентів, обвинувачений з'їздив у Даллас разом із інформатором ФБР. Там він зняв на відео резиденцію Буша та Інститут Джорджа Буша-молодшого.

"В одній із розмов з інформатором підозрюваний сказав, що планував переправити в США чотирьох громадян Іраку, які живуть в Іраку, Туреччині, Єгипті та Данії, — пише Forbes. — У пізнішій розмові він заявив, що один із чотирьох був "секретарем міністра фінансів ІДІЛ".

[ + – ] З ордера стає зрозуміло, що вбивство планувала група "Аль-Раєд"

Як ФБР отримало всю інформацію про замах

Команду співвітчизників громадянин Іраку сподівався нелегально переправити до США через мексиканський кордон. Для цього для бойовиків ІДІЛ потрібно було отримати мексиканські гостьові візи, використовуючи паспортні дані. Їхній змовник через WhatsApp відправляв інформатору ФБР, який обіцяв допомогти з документами.

Підозрюваний був переконаний, що його обліковий запис захищено, і не знав, що слідчі можуть бачити кожне повідомлення.

В ордері на обшук сказано, що в одній із грудневих розмов підозрюваний стверджував, ніби нелегально переправив до США двох людей, пов'язаних із "Хізбаллою", взявши за кожного плату в розмірі $50 тис.

Нагадаємо, нещодавно керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну на Володимира Путіна було здійснено замах.