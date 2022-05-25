В школе в Техасе погибли 19 детей и 2 взрослых. Самое массовое убийство в США за 10 лет

Местные жители сказали, что одному из школьников выстрелили прямо в лицо. А Байден призвал положить конец оружейному лобби в США.

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Во вторник в школе, расположенной в сельской местности штата Техас, в небольшом городе Ювальд, к западу от Сан-Антонио, вооруженный мужчина застрелил по меньшей мере 19 детей и двух взрослых. Нападение произошло в 11:30 по местному времени. Полиция не называет ни имена, ни возраст погибших детей. По меньшей мере троих — в возрасте 9 и 10 лет, один из них критическом состоянии, — доставили в больницу Сан-Антонио. Об этом сообщает NYT.

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Среди погибших — учительница четвертых классов Эва Мирлес, которая 17 лет проработала в школе. Несколько детей получили ранения, а пострадавший погиб. На этой неделе дети в начальной школе Робб готовились уйти на летние каникулы.

Это крупнейший массовый шутинг со времен трагедии в начальной школе Сэнди Хук десятилетней давности, когда погибли 20 детей и 6 сотрудников школы. Некоторые школьники были не старше 6 лет.

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Кем был стрелок?

По сведениям полиции, нападавшим был 18-летний Сальвадор Рамос, который ходил в старшую школу, расположенную поблизости. С собой он взял несколько единиц оружия — короткоствольное и, возможно, винтовку. Прежде чем зайти в школьное помещение, на своем пикапе он снес заграждение. Пострадали по меньшей мере двое полицейских, пытавшихся его остановить. У них незначительные повреждения.

Между правоохранителями и нападавшим, который забаррикадировался в школе, завязалась перестрелка.

Также известно, что перед нападением на школу 66-летняя жительница Ювальда получила огнестрельные ранения, на вертолете ее доставили в больницу Сан-Антонио. Позже выяснилось что это бабушка стрелка. Возможно, между этим случаем и убийствами в школе есть связь.

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"Он стрелял и убивал, это немыслимо", — заявил губернатор Техаса Грег Эббот.

"Боюсь, что среди убитых будет много знакомых мне детей" ,— сказал житель Ювальда Рей Чапа.

К школьному зданию прибыли полицейские и кареты скорой. Еще один местный житель Адольфо Эрнандес сказал, что в его племянник находился в классной комнате во время нападения и что на его глазах убили товарища.

"Он видел, как его маленькому другу выстрелили в лицо. Пуля попала в область носа и ребенок просто упал", — сказал Эрнандес.

[ + – ] Массовое убийство в техасской школе [ + – ] Массовое убийство в техасской школе [ + – ] Массовое убийство в техасской школе [ + – ] Массовое убийство в техасской школе [ + – ] Массовое убийство в техасской школе

В непродолжительном выступлении перед прессой президент Джо Байден был эмоционален и призвал к решительно бороться с оружейным лобби, но не упомянул о как именно.

"Это безумие, где же, во имя Господа, наше мужество, чтобы противостоять этому лобби", — сказал президент об оружии, которое доступно в свободной продаже в США.

Ранее Фокус разбирался в том, почему происходят массовые убийства. 5 самых массовых расстрелов в США. В марте 2021 года имели место сразу несколько шутингов в разных американских штатах.