У школі в Техасі загинули 19 дітей і 2 дорослих. Наймасовіше вбивство у США за 10 років

Місцеві жителі сказали, що одному щі школярів вистрілили прямо в обличчя. А Байден закликав покласти край збройовому лобі у США.

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У вівторок у школі, розташованій у сільській місцевості штату Техас, у невеликому місті Ювальд, на захід від Сан-Антоніо, озброєний чоловік застрелив щонайменше 19 дітей і двох дорослих. Напад стався об 11:30 за місцевим часом. Поліція не називає ні імена, ні вік загиблих дітей. Щонайменше трьох — у віці 9 і 10 років, один із них у критичному стані, — доправили до лікарні Сан-Антоніо. Про це повідомляє NYT.

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Серед загиблих – учителька четвертих класів Ева Мірлес, яка 17 років пропрацювала у школі. Декілька дітей отримали поранення, а постраждалий загинув. Цього тижня діти у початковій школі Робб готувалися піти на літні канікули.

Це найбільший масовий шутинг із часів трагедії у початковій школі Сенді Хук десятирічної давності, коли загинули 20 дітей та 6 співробітників школи. Деякі школярі були не старші 6 років.

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Ким був стрілець?

За даними поліції, нападником був 18-річний Сальвадор Рамос, який ходив у старшу школу, розташовану поблизу. Із собою він узяв кілька одиниць зброї — короткоствольну та, можливо, гвинтівку. Перш ніж зайти до шкільного приміщення, на своєму пікапі він зніс огорожу. Постраждали щонайменше двоє поліцейських, які намагалися його зупинити. Вони мають незначні ушкодження.

Між правоохоронцями та нападником, який забарикадувався у школі, почалася перестрілка.

Також відомо, що перед нападом на школу 66-річна мешканка Ювальда отримала вогнепальні поранення, на гелікоптері її доправили до лікарні Сан-Антоніо. Пізніше з'ясувалося, що це бабуся стрільця. Можливо, між цим випадком і вбивствами у школі є зв'язок.

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"Він стріляв і вбивав, це немислимо", — заявив губернатор Техасу Грег Еббот.

"Боюсь, що серед убитих буде багато знайомих мені дітей", — сказав мешканець Ювальда Рей Чапа.

До шкільної будівлі прибули поліцейські та карети швидкої. Ще один місцевий житель Адольфо Ернандес сказав, що його племінник перебував у класній кімнаті під час нападу і що на його очах убили товариша.

"Він бачив, як його маленькому другові вистрілили в обличчя. Куля потрапила в ніс і дитина просто впала", — сказав Ернандес.

У нетривалому виступі перед пресою президент Джо Байден був емоційний і закликав до рішуче боротися зі збройовим лобі, але не згадав як саме.

"Це божевілля, де ж, в ім'я Господа, наша мужність, щоб протистояти цьому лобі", — сказав президент про зброю, яка є у вільному продажу в США.

Раніше Фокус знався на тому, чому відбуваються масові вбивства. 5 наймасовіших розстрілів у США. У березні 2021 року сталися одразу кілька шутингів у різних американських штатах.