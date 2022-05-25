UA
UA
Разделы
Материалы
Мир

Сын российского миллиардера просит Запад наложить санкции на отца (видео)

700
Кирилл Воронин, Максим Воронин, алименты, просит ввести санкции против отца
Кирилл Воронин со своей матерью бывшей моделью Розой Абдулиной

Причиной обиды Кирилла Воронина стал уход отца из семьи и отказ платить алименты, соответствующие его доходам.

Кирилл Воронин, сын российского миллиардера, экс-банкира Максима Воронина, обратился к западным лидерам с просьбой наложить санкции на отца, сообщают российские СМИ. Подросток, в частности, написал соответствующие обращения на имя президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и королевы Великобритании Елизаветы II.

По словам подростка, отец ушел из семьи, бросив сына, когда тот был еще младенцем. При этом он отказался платить алименты и не захотел помочь бывшей жене — экс-модели Розе Абдулиной, когда она тяжело заболела.

"В семь инстанций обращался и везде меня футболят, — пожаловался Кирилл. — Честно говоря, даже не знаю, что делать, так как не могу найти справедливости в России. Кое-как назначили 12 500 рублей, и это с олигарха. По самому минимуму назначили, и только после мучений, когда мы столько обращались, по судам бегали".

Воронин-младший утверждает, что у его отца есть пятизвездочная гостиница в Германии, бизнес в Лондоне и Франции, кондоминиум премиум-класса в США и замок в Италии. При этом все имущество Максим Воронин переписал на свою новую жену, чтобы уйти от уплаты алиментов. Теперь подросток просит западных лидеров признать эту сделку незаконной и наказать российского предпринимателя.

Три недели поисков

История Кирилла Воронина уже попадала в СМИ летом 2020 года, когда он попытался добиться внимания отца, записывая видеообращения, которые выкладывал в сеть. Тогда 14-летний подросток на три недели ушел из дома, пытаясь поймать отца на улице возле его домов в Москве и в Подмосковье.

"Я уже третьи сутки сижу под его домом, сначала по одному адресу, потом по другому", — говорил Кирилл в одном из видео.

О поисках Кириллом Ворониным отца в 2020 году сняли несколько телесюжетов
О поисках Кириллом Ворониным отца в 2020 году сняли несколько телесюжетов

Наконец он отыскал квартиру Максима Воронина на Кутузовском проспекте и устроил во дворе пикет, нарисовав плакат "Помогите найти папу". В итоге подростка забрала полиция, которая направила его в больницу. Этой ситуаций заинтересовались журналисты. Разыскав Воронина-старшего они услышали от него, что общаться с сыном он не желает.

Кто такой Максим Воронин

Максим Воронин — экс-глава "Национального Корпоративного Банка". Вместе с отцом, экс-замминистра промышленности России Геннадием Ворониным ему принадлежало свыше 50% банка. В 2016 году банк закрылся.

"По итогам выполнения требования надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения", — сообщили тогда в Центробанке России.

Также российские СМИ называют Воронина "известным лендлордом".

Напомним, недавно стало известно, что российские олигархи предлагают пожертвовать часть капиталов на восстановление Украины в обмен на исключение из санкционных списков Запада. Об этом заявила глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд.