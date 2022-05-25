Сын российского миллиардера просит Запад наложить санкции на отца (видео)

Причиной обиды Кирилла Воронина стал уход отца из семьи и отказ платить алименты, соответствующие его доходам.

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Кирилл Воронин, сын российского миллиардера, экс-банкира Максима Воронина, обратился к западным лидерам с просьбой наложить санкции на отца, сообщают российские СМИ. Подросток, в частности, написал соответствующие обращения на имя президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и королевы Великобритании Елизаветы II.

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По словам подростка, отец ушел из семьи, бросив сына, когда тот был еще младенцем. При этом он отказался платить алименты и не захотел помочь бывшей жене — экс-модели Розе Абдулиной, когда она тяжело заболела.

"В семь инстанций обращался и везде меня футболят, — пожаловался Кирилл. — Честно говоря, даже не знаю, что делать, так как не могу найти справедливости в России. Кое-как назначили 12 500 рублей, и это с олигарха. По самому минимуму назначили, и только после мучений, когда мы столько обращались, по судам бегали".

Воронин-младший утверждает, что у его отца есть пятизвездочная гостиница в Германии, бизнес в Лондоне и Франции, кондоминиум премиум-класса в США и замок в Италии. При этом все имущество Максим Воронин переписал на свою новую жену, чтобы уйти от уплаты алиментов. Теперь подросток просит западных лидеров признать эту сделку незаконной и наказать российского предпринимателя.

Три недели поисков

История Кирилла Воронина уже попадала в СМИ летом 2020 года, когда он попытался добиться внимания отца, записывая видеообращения, которые выкладывал в сеть. Тогда 14-летний подросток на три недели ушел из дома, пытаясь поймать отца на улице возле его домов в Москве и в Подмосковье.

"Я уже третьи сутки сижу под его домом, сначала по одному адресу, потом по другому", — говорил Кирилл в одном из видео.

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Наконец он отыскал квартиру Максима Воронина на Кутузовском проспекте и устроил во дворе пикет, нарисовав плакат "Помогите найти папу". В итоге подростка забрала полиция, которая направила его в больницу. Этой ситуаций заинтересовались журналисты. Разыскав Воронина-старшего они услышали от него, что общаться с сыном он не желает.

Кто такой Максим Воронин

Максим Воронин — экс-глава "Национального Корпоративного Банка". Вместе с отцом, экс-замминистра промышленности России Геннадием Ворониным ему принадлежало свыше 50% банка. В 2016 году банк закрылся.

"По итогам выполнения требования надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, размер собственных средств (капитал) кредитной организации снизился до критического значения", — сообщили тогда в Центробанке России.

Также российские СМИ называют Воронина "известным лендлордом".

Напомним, недавно стало известно, что российские олигархи предлагают пожертвовать часть капиталов на восстановление Украины в обмен на исключение из санкционных списков Запада. Об этом заявила глава Министерства финансов Канады Христя Фриланд.