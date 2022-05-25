Син російського мільярдера просить Захід накласти санкції на батька (відео)

Причиною образи Кирила Вороніна стало те, що батько пішов із сім'ї та відмовився платити аліменти, що відповідають його доходам.

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Кирило Воронін, син російського мільярдера, ексбанкіра Максима Вороніна, звернувся до західних лідерів із проханням накласти санкції на батька, повідомляють російські ЗМІ. Підліток, зокрема, написав відповідні звернення на ім'я президента США Джо Байдена, канцлера Німеччини Олафа Шольца та королеви Великої Британії Єлизавети II.

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За словами підлітка, батько пішов із сім'ї, покинувши сина, коли той був ще немовлям. При цьому він відмовився платити аліменти й не захотів допомогти колишній дружині — ексмоделі Розі Абдуліній, коли вона тяжко захворіла.

"У сім інстанцій звертався, і скрізь мене футболять, — поскаржився Кирило. — Чесно кажучи, навіть не знаю, що робити, тому що не можу знайти справедливості в Росії. Так-сяк призначили 12 500 рублів, і це з олігарха. За самим мінімумом призначили, і тільки після мук, коли ми стільки зверталися, по судах бігали".

Воронін-молодший стверджує, що його батько має п'ятизірковий готель у Німеччині, бізнес у Лондоні та Франції, кондомініум преміум-класу в США та замок у Італії. При цьому все майно Максим Воронін переписав на свою нову дружину, щоб уникнути сплати аліментів. Тепер підліток просить західних лідерів визнати цю угоду незаконною та покарати російського підприємця.

Три тижні пошуків

Історія Кирила Вороніна вже потрапляла в ЗМІ влітку 2020 року, коли він спробував домогтися уваги батька, записуючи відеозвернення, які викладав у мережу. Тоді 14-річний підліток на три тижні пішов із дому, намагаючись упіймати батька на вулиці біля його будинків у Москві та Підмосков'ї.

"Я вже третю добу сиджу під його будинком, спочатку за однією адресою, потім за іншою", — говорив Кирило в одному з відео.

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Нарешті він знайшов квартиру Максима Вороніна на Кутузовському проспекті та влаштував у дворі пікет, намалювавши плакат "Допоможіть знайти тата". У результаті підлітка забрала поліція, яка направила його в лікарнію Цією ситуацією зацікавилися журналісти. Розшукавши Вороніна-старшого, вони почули від нього, що спілкуватися із сином він не бажає.

Хто такий Максим Воронін

Максим Воронін — ексглава "Національного Корпоративного Банку". Разом із батьком, ексзаступником міністра промисловості Росії Геннадієм Вороніним, йому належало понад 50% банку. 2016 року банк закрився.

"За підсумками виконання вимоги наглядового органу щодо формування резервів, адекватних прийнятим ризикам, розмір власних коштів (капітал) кредитної організації знизився до критичного значення", — повідомили тоді в Центробанку Росії.

Також російські ЗМІ називають Вороніна "відомим лендлордом".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що російські олігархи пропонують пожертвувати частину капіталів на відновлення України в обмін на виключення зі списків санкцій Заходу. Про це заявила глава Міністерства фінансів Канади Христя Фріланд.