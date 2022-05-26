Польша и Словакия готовятся к запуску совместного газопровода (фото)

Газопровод протяженностью 164 км позволит Польше ежегодно получать 5,7 млрд кубометров газа, а Словакии — около 5 млрд.

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Польша и Словакия тестируют газопровод, который соединяет газотранспортные системы двух стран. Об этом сообщает пресс-служба польской компании Gaz-System.

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В пресс-службе сказано, что работы по соединению польской и словацкой систем электропередачи завершены. В данный момент газопровод загазован и тестируется представителями двух стран, а в начале июня начнется первая пробная подача газа в Польшу и Словакию

Протяженность газопровода, который соединяет Gaz-System и Eustream, составляет 164 километра. Сейчас, по данным оператора, проводятся испытания с целью завершения скорейшего ввода в эксплуатацию всего интерконнектора.

"26 мая успешно завершены испытания по достижению максимального значения давления газа на польском участке газопровода. Построенная магистральная инфраструктура соединила газовый узел в Страхочине в Польше с компрессорной станцией Вельке Капушаны в Словакии. Благодаря этим инвестициям в Польшу можно будет ежегодно импортировать 5,7 млрд кубометров газа, а в Словакию — 4,7 млрд кубометров газа", — говорится в пресс-релизе Gaz-System.

По данным оператора Eustream, после полноценного запуска газопровода Польша получит доступ к поставкам СПГ из Южного коридора, по которому идет газ из региона Каспийского моря, также к топливу, поступающего из региона Адриатического моря.

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Напомним, ранее Польша выступала за демонтаж газопровода "Северный поток-2". Польский президент Анджей Дуда назвал российский трубопровод политическим проектом, который был реализован в обход Варшавы и стран Балтии.

Также сообщалось, что Россия запретила поставки газа через Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа".