Польща та Словаччина готуються до запуску спільного газопроводу (фото)

Газопровід завдовжки 164 км дозволить Польщі щорічно отримувати 5,7 млрд кубометрів газу, а Словаччини — приблизно 5 млрд.

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Польща та Словаччина тестують газопровід, який сполучає газотранспортні системи двох країн. Про це повідомляє пресслужба польської компанії Gaz-System.

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У пресслужбі сказано, що роботи зі з'єднання польської і словацької систем електропередач завершено. Наразі газопровід загазований і тестується представниками двох країн, а на початку червня розпочнеться перша пробна подача газу до Польщі та Словаччини.

Протяжність газопроводу, який з'єднує Gaz-System та Eustream, становить 164 кілометри. Зараз, за даними оператора, проводяться випробування з метою завершення якнайшвидшого введення в експлуатацію всього інтерконектора.

"26 травня успішно завершено випробування щодо досягнення максимального значення тиску газу на польській ділянці газопроводу. Побудована магістральна інфраструктура з'єднала газовий вузол у Страхочині в Польщі з компресорною станцією Вельке Капушани у Словаччині. Завдяки цим інвестиціям у Польщу можна буде щорічно імпортувати 5,7 млрд кубометрів газу, а в Словаччину — 4,7 млрд кубометрів газу", — йдеться в пресрелізі Gaz-System.

За даними оператора Eustream, після повноцінного запуску газопроводу Польща отримає доступ до поставок СПГ із Південного коридору, яким йде газ із регіону Каспійського моря, також до палива, що надходить з регіону Адріатичного моря.

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Нагадаємо, раніше Польща виступала за демонтаж газопроводу "Північний потік-2". Польський президент Анджей Дуда назвав російський трубопровід політичним проєктом, який був реалізований в обхід Варшави та країн Балтії.

Також повідомлялося, що Росія заборонила постачання газу через Польщу трубопроводом "Ямал-Європа".