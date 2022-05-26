В Charlie Hebdo опубликовали работы украинских карикатуристов о войне (фото)

Всего издание опубликовало работы около 20 украинских художников, отметив, что наш юмор стал заметно злее. При этом средства от продажи тиража журнал намерен направить на поддержку ВСУ.

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В последнем выпуске французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал несколько работ украинских карикатуристов. Журналисты также написали репортаж о том, что война не убила в украинцах желание шутить и высмеивать врага.

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"Ассоциация карикатуристов Одессы организовала выставку рисунков, чтобы ответить на прилет ракет смехом", — сказано в публикации.

Также журналисты поговорили с жителями Киева, которые рассказали, что в первые дни после 24 февраля было много пугающего, но и смешного одновременно. Например, МВД делилось рецептом "коктейля Молотова".

Помимо этого, журнал взял интервью у профессора "Могилянки" Ростислава Семкива, которого читателям представили, как специалиста по сатире в украинской культуре.

Он рассказал, что после вторжения юмор украинцев изменился, став одним из видов оружия.

"Главное изменение в том, что мы перешли от доброжелательного юмора к злобной сатире", — подчеркнул Семкив.

По его словам, все это перекликается с древней историей Украины. В XVII веке украинские казаки ответили напавшему на них османскому султану издевательским письмом, в котором, по сути, говорилось о том, что сдаваться они не собираются. 24 февраля украинские военнослужащие, послав русский военный корабль в ответ на предложение сдаться, сделали "ремейк" этой старой истории.

При этом профессор отметил, что раньше в украинской культуре никогда не смеялись над смертью, вторжение оккупантов все изменило: украинцы, к примеру, высмеивают гибель крейсера "Москва" и сгоревших в танках русских солдат.

"Существует также тривиализация использования нецензурных слов по отношению к русским. Пространство непристойности расширяется", — констатировал Ростислав Семкив.

Газета Figaro сообщила, что деньги, полученные от продажи этого номера Charlie Hebdo, передадут Вооруженным Силам Украины и Территориальной обороне Одессы.

Чем знаменит Charlie Hebdo

Журнал Charlie Hebdo никогда не отличался политкорректностью, за что его регулярно критикуют. К примеру, в 2021 году журнал вызвал волну гнева из-за своей обложки, где изобразил королеву Елизавету II, стоящей на шее у Меган Маркл. Таким образом Charlie Hebdo сделал отсылку к резонансному убийству афроамериканца Джорджа Флойда в США, которого задушил полицейский при задержании.

Однако во Франции Charlie Hebdo является важным символом страны, не связанным религиозными и другими правилами.

В 2015 году 11 человек, включая главного редактора журнала и ведущих карикатуристов убили во время нападения на штаб-квартиру в Париже. Братья Саид и Шериф Куачи организовали нападение после того, как журнал опубликовал скандальные карикатуры на пророка Мухаммеда.

Несколько дней спустя подруга братьев Амеди Кулибали взяла заложников и убила четырех человек в кошерном супермаркете в Париже. Charlie Hebdo перевыпустил эту карикатуру в 2020 году.