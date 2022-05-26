У Charlie Hebdo опублікували роботи українських карикатуристів про війну (фото)

Загалом видання опублікувало роботи близько 20 українських художників, зазначивши, що наш гумор став помітно злішим. Водночас кошти від продажу тиражу журнал має на меті направити на підтримку ЗСУ.

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В останньому випуску французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував кілька робіт українських карикатуристів. Журналісти також написали репортаж про те, що війна не вбила в українцях бажання жартувати та висміювати ворога.

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"Асоціація карикатуристів Одеси організувала виставку малюнків, щоб відповісти на приліт ракет сміхом", — йдеться в публікації.

Також журналісти поговорили з жителями Києва, які розповіли, що в перші дні після 24 лютого було багато лячного, але й кумедного одночасно. Наприклад, МВС ділилося рецептом "коктейлю Молотова".

Крім цього, журнал взяв інтерв'ю у професора "Могилянки" Ростислава Семківа, якого читачам представили як фахівця із сатири в українській культурі.

Він розповів, що після вторгнення гумор українців змінився, став одним із видів зброї.

"Головна зміна в тому, що ми перейшли від доброзичливого гумору до злобної сатири", — наголосив Семків.

За його словами, все це перегукується із давньою історією України. У XVII столітті українські козаки відповіли османському султану, що напав на них, знущальним листом, у якому, по суті, йшлося про те, що здаватися вони не збираються. 24 лютого українські військовослужбовці, пославши російський військовий корабель у відповідь на пропозицію здатися, зробили "рімейк" цієї старої історії.

Водночас професор зазначив, що раніше в українській культурі ніколи не сміялися зі смерті, вторгнення окупантів все змінило: українці, наприклад, висміюють загибель крейсера "Москва" і російських солдатів, що згоріли в танках.

"Існує також тривіалізація використання нецензурних слів стосовно росіян. Простір непристойності розширюється", — констатував Ростислав Семків.

Газета Figaro повідомила, що гроші, отримані від продажу цього номера Charlie Hebdo, передадуть Збройним Силам України та Територіальній обороні Одеси.

Чим відомий Charlie Hebdo

Журнал Charlie Hebdo ніколи не відзначався політкоректністю, за що його регулярно критикують. Наприклад, у 2021 році журнал викликав хвилю гніву через свою обкладинку, де зобразив королеву Єлизавету II, що стоїть на шиї у Меган Маркл. Так Charlie Hebdo зробив посилання на резонансне вбивство афроамериканця Джорджа Флойда в США, якого задушив поліцейський під час затримання.

Однак у Франції Charlie Hebdo є важливим символом країни, не пов'язаним з релігійними та іншими правилами.

У 2015 році 11 людей, включаючи головного редактора журналу та провідних карикатуристів, убили під час нападу на штаб-квартиру в Парижі. Брати Саїд та Шериф Куачі організували напад після того, як журнал опублікував скандальні карикатури на пророка Мухаммеда.

Через кілька днів подруга братів Амеді Кулібалі взяла заручників і вбила чотирьох людей у кошерному супермаркеті в Парижі. Charlie Hebdo перевипустив цю карикатуру у 2020 році.