"Газпром" прекращает поставки газа в Нидерланды с 31 мая

Российская компания решила отрезать Нидерланды от поставок топлива после того, как в стране отказались платить за него в рублях.

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Российская энергетическая корпорация "Газпром" с 31 мая прекращает поставки газа в Нидерланды после того, как правительственный газовый трейдер GasTerra отказался платить за поставку топлива в рублях. Об этом сообщила нидерландская компания на своем сайте в понедельник, 30 мая.

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"Газпром" объявил о прекращении поставок с 31 мая 2022 года", — говорится в заявлении.

Также в GasTerra сообщили, что прекращение "Газпромом" поставок газа означает, что российская компания не обеспечит Нидерланды топливом в том объеме, в котором обязана была в рамках контракта до 1 октября — 2 млрд кубометров. Однако компания предусмотрела такой шаг со стороны российской корпорации и закупила газ в другом месте.

"GasTerra неоднократно призывала "Газпром" соблюдать оговоренную в договоре структуру платежей и обязательств по доставке, но, к сожалению, безрезультатно", — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что платить за газ в рублях, как того требует указ президента РФ Владимира Путина, изданный им спустя месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину, отказалась и Дания. В стране ожидают, что в результате этого шага поставки российского газа уменьшатся.

Ранее в Еврокомиссии пришли к выводу, что указ Путина противоречит введенным против России санкциям и создает риск того, что Москва сможет в своих интересах манипулировать курсом при обмене валюты на рубли в "Газпромбанке".