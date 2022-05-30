"Газпром" припиняє постачання газу в Нідерланди з 31 травня

Російська компанія вирішила відрізати Нідерланди від постачання палива після того, як у країні відмовилися платити за нього в рублях.

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Російська енергетична корпорація "Газпром" із 31 травня припиняє постачання газу в Нідерланди після того, як урядовий газовий трейдер GasTerra відмовився платити за постачання палива у рублях. Про це повідомила нідерландська компанія на своєму сайті у понеділок, 30 травня.

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"Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", — йдеться в заяві.

Також у GasTerra повідомили, що припинення "Газпромом" постачання газу означає, що російська компанія не забезпечить Нідерланди паливом у тому обсязі, в якому зобов'язана була в межах контракту до 1 жовтня — 2 млрд кубометрів. Проте компанія передбачила такий крок із боку російської корпорації та закупила газ в іншому місці.

"GasTerra неодноразово закликала "Газпром" дотримуватися обумовленої в договорі структури платежів і зобов'язань з доставки, але, на жаль, безрезультатно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що платити за газ у рублях, як того вимагає указ президента РФ Володимира Путіна, виданий ним через місяць після початку повномасштабного вторгнення в Україну, відмовилася і Данія. У країні очікують, що внаслідок цього кроку постачання російського газу зменшиться.

Раніше в Єврокомісії дійшли висновку, що указ Путіна суперечить запровадженим проти Росії санкціям і створює ризик того, що Москва зможе у своїх інтересах маніпулювати курсом під час обміну валюти на рублі в "Газпромбанку".