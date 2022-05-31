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Валентин Юмашев, зять Ельцина, покинул пост советника президента РФ

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Валентин Юмашев, зять ельцина, советник ельцина, советник путина, юмашев ушел, увольнение
Фото: ТАСС | Валентин Юмашев

В "Ельцин центре" уже заявили, что это была его инициатива

Валентин Юмашев, зять первого президента РФ, покинул пост советника президента России на общественных началах. Об этом сообщает ТАСС.

"Это была его инициатива. Я это знаю от него", — сообщила заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень. Почему 64-летний Валентин Юмашев покинул свой пост – не сообщается. Позже Телень заявила, что Юмашев покинул свой пост советника президена России еще в апреле, но это не афишировалось.

"Юмашев с апреля не является советником президента. Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", — уточнила замдиректора.

Валентин Юмашев ранее работал журналистом в таких изданиях, как "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" и "Огонек".

С Борисом Ельциным он познакомился в 1989 году, благодаря Александру Коржакову, который тогда был начальником охраны Ельцина. Позже Юмашев снимал документальный фильм о предвыборной кампании Ельцина.

Валентин Юмашев, Борис Ельцин, Анатолий Чубайс, зять ельцина, советник ельцина, советник путина, юмашев ушел, увольнение
Валентин Юмашев, Борис Ельцин и Анатолий Чубайс
Фото: "Ведомости"

В 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ. С марта 1997 года по декабрь 1998 года являлся руководителем администрации президента, после заняв пост советника президента РФ на общественных началах, который занимал и при Владимире Путине. В 2000 году Юмашев вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б.Н. Ельцина ("Ельцин Центр").

Был близким другом Бориса Березовского.

По слухам, именно Юмашев всячески продвигал Путина во время его работы в администрации Бориса Ельцина, а в 1999 году именно он предложил назначить Владимира Путина премьер-министром РФ. Юмашева называли "создателем Путина". В интервью Владимиру Познеру в 2019 году Юмашев рассказывал, что Ельцин выбрал Путина своим преемником, потому что видел в нем "человека со стержнем".

"Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР", — сказал Юмашев и отметил, что Путин неоднократно хотел уйти из Кремля. Последний раз это случилось за два года до вступления в должность главы государства.

Официально, советником президента РФ Владимира Путина Юмашев стал только в 2018 году, однако в этот же день пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Юмашев, фактически, занимает эту должность с 2000 года.

Валентин Юмашев, зять ельцина, советник ельцина, советник путина, юмашев ушел, увольнение, сергей шойгу
Валентин Юмашев и Сергей Шойгу
Фото: ТАСС

Впрочем, Юмашев занимался не только политикой и пиаром Ельцина и Путина. Он входит в состав директоров "МТС" и владеет недвижимостью в Москве, включая башню "Империя" в "Москва-Сити". Владеет виллой на Карибах стоимостью в 15 миллионов евро.

Дочь от первого брака с ведущей Ириной Веденеевой – Полина Юмашева – замужем за олигархом Олегом Дерипаской.

В 2002 году стал третьим мужем дочери Ельцина – Татьяны Дьяченко. В этом же году у них родилась дочь Мария.

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Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко
Фото: ТАСС

Напомним, в апреле Путина покинул еще один его советник – Анатолий Чубайс. В Кремле его внезапный уход не комментировали, а Чубайса сфотографировали на улицах Стамбула. Где он находится сейчас – неизвестно.