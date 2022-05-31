Валентин Юмашев, зять Ельцина, покинул пост советника президента РФ

В "Ельцин центре" уже заявили, что это была его инициатива

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Валентин Юмашев, зять первого президента РФ, покинул пост советника президента России на общественных началах. Об этом сообщает ТАСС.

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"Это была его инициатива. Я это знаю от него", — сообщила заместитель исполнительного директора "Ельцин центра" Людмила Телень. Почему 64-летний Валентин Юмашев покинул свой пост – не сообщается. Позже Телень заявила, что Юмашев покинул свой пост советника президена России еще в апреле, но это не афишировалось.

"Юмашев с апреля не является советником президента. Он занимал пост советника президента на общественных началах. С апреля он не является советником, и ушел он с этого поста по своему желанию", — уточнила замдиректора.

Валентин Юмашев ранее работал журналистом в таких изданиях, как "Московский комсомолец", "Комсомольская правда" и "Огонек".

С Борисом Ельциным он познакомился в 1989 году, благодаря Александру Коржакову, который тогда был начальником охраны Ельцина. Позже Юмашев снимал документальный фильм о предвыборной кампании Ельцина.

[ + – ] Валентин Юмашев, Борис Ельцин и Анатолий Чубайс Фото: "Ведомости"

В 1996 году входил в предвыборный штаб Бориса Ельцина, переизбиравшегося на второй президентский срок. В августе того же года был назначен советником президента РФ по вопросам взаимодействия со СМИ. С марта 1997 года по декабрь 1998 года являлся руководителем администрации президента, после заняв пост советника президента РФ на общественных началах, который занимал и при Владимире Путине. В 2000 году Юмашев вошел в состав учредителей Фонда первого президента России Б.Н. Ельцина ("Ельцин Центр").

Был близким другом Бориса Березовского.

По слухам, именно Юмашев всячески продвигал Путина во время его работы в администрации Бориса Ельцина, а в 1999 году именно он предложил назначить Владимира Путина премьер-министром РФ. Юмашева называли "создателем Путина". В интервью Владимиру Познеру в 2019 году Юмашев рассказывал, что Ельцин выбрал Путина своим преемником, потому что видел в нем "человека со стержнем".

"Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы. Для Ельцина было важно, что Путин из другого поколения: нельзя оставлять страну тем, кто был при СССР", — сказал Юмашев и отметил, что Путин неоднократно хотел уйти из Кремля. Последний раз это случилось за два года до вступления в должность главы государства.

Официально, советником президента РФ Владимира Путина Юмашев стал только в 2018 году, однако в этот же день пресс-секретарь президента Песков сообщил, что Юмашев, фактически, занимает эту должность с 2000 года.

[ + – ] Валентин Юмашев и Сергей Шойгу Фото: ТАСС

Впрочем, Юмашев занимался не только политикой и пиаром Ельцина и Путина. Он входит в состав директоров "МТС" и владеет недвижимостью в Москве, включая башню "Империя" в "Москва-Сити". Владеет виллой на Карибах стоимостью в 15 миллионов евро.

Дочь от первого брака с ведущей Ириной Веденеевой – Полина Юмашева – замужем за олигархом Олегом Дерипаской.

В 2002 году стал третьим мужем дочери Ельцина – Татьяны Дьяченко. В этом же году у них родилась дочь Мария.

[ + – ] Валентин Юмашев и Татьяна Дьяченко Фото: ТАСС

Напомним, в апреле Путина покинул еще один его советник – Анатолий Чубайс. В Кремле его внезапный уход не комментировали, а Чубайса сфотографировали на улицах Стамбула. Где он находится сейчас – неизвестно.