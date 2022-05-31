Валентин Юмашев, зять Єльцина, залишив посаду радника президента РФ

В "Єльцин-центрі" вже заявили, що це була його ініціатива.

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Валентин Юмашев, зять першого президента РФ, залишив посаду радника президента Росії на громадських засадах. Про це повідомляє ТАСС.

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"Це була його ініціатива. Я це знаю від нього", — повідомила заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень. Чому 64-річний Валентин Юмашев залишив свою посаду, не повідомляється. Пізніше Телень заявила, що Юмашев залишив свою посаду радника президента Росії ще у квітні, але це не афішувалося.

"Юмашев із квітня не є радником президента. Він обіймав посаду радника президента на громадських засадах. Із квітня він не є радником, і пішов він із цієї посади за своїм бажанням", — уточнила заступниця директора.

Валентин Юмашев раніше працював журналістом у таких виданнях як "Московський комсомолець", "Комсомольська правда" й "Огонек".

Із Борисом Єльциним він познайомився в 1989 році завдяки Олександру Коржакову, який тоді був начальником охорони Єльцина. Згодом Юмашев знімав документальний фільм про передвиборну кампанію Єльцина.

[ + – ] Валентин Юмашев, Борис Єльцин і Анатолій Чубайс Фото: "Ведомости"

У 1996 році входив до передвиборчого штабу Бориса Єльцина, який переобирався на другий президентський термін. У серпні того ж року було призначено радником президента РФ із питань взаємодії зі ЗМІ. З березня 1997 року по грудень 1998 року був керівником адміністрації президента, потім обійнявши посаду радника президента РФ на громадських засадах, яку обіймав і за Володимира Путіна. 2000 року Юмашев увійшов до складу засновників Фонду першого президента Росії Б.М. Єльцина ("Єльцин-центр").

Був близьким другом Бориса Березовського.

За чутками, саме Юмашев усіляко просував Путіна під час його роботи в адміністрації Бориса Єльцина, а 1999 року саме він запропонував призначити Володимира Путіна прем'єр-міністром РФ. Юмашева називали "творцем Путіна". В інтерв'ю Володимиру Познеру у 2019 році Юмашев розповідав, що Єльцин обрав Путіна своїм наступником, бо бачив у ньому "людину зі стрижнем".

"Єльцин бачив у Путіні людину, яка продовжить його ліберальні реформи. Для Єльцина було важливо, що Путін із іншого покоління: не можна залишати країну тим, хто був за СРСР", — сказав Юмашев і зазначив, що Путін неодноразово хотів піти з Кремля. Востаннє це сталося за два роки до вступу на посаду глави держави.

Офіційно радником президента РФ Володимира Путіна Юмашев став лише у 2018 році, проте цього ж дня прессекретар президента Пєсков повідомив, що Юмашев фактично займає цю посаду з 2000 року.

[ + – ] Валентин Юмашев і Сергій Шойгу Фото: ТАСС

Утім, Юмашев займався не лише політикою та піаром Єльцина та Путіна. Він входить до складу директорів "МТС" і володіє нерухомістю в Москві, включаючи вежу "Імперія" в "Москва-Сіті". Володіє віллою на Карибах вартістю 15 мільйонів євро.

Дочка від першого шлюбу з ведучою Іриною Вєдєнєєвою — Поліна Юмашева – одружена з олігархом Олегом Дерипаскою.

2002 року став третім чоловіком дочки Єльцина — Тетяни Дяченко. Цього ж року народилася донька Марія.

[ + – ] Валентин Юмашев і Тетяна Дяченко Фото: ТАСС

Нагадаємо, у квітні Путіна залишив ще один його радник – Анатолій Чубайс. У Кремлі його несподіваний відхід не коментували, а Чубайса сфотографували на вулицях Стамбула. Де він зараз — невідомо.