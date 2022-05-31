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Валентин Юмашев, зять Єльцина, залишив посаду радника президента РФ

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Валентин Юмашев, зять єльцина, радник єльцина, радник путіна, юмашев пішов, звільнення
Фото: ТАСС | Валентин Юмашев

В "Єльцин-центрі" вже заявили, що це була його ініціатива.

Валентин Юмашев, зять першого президента РФ, залишив посаду радника президента Росії на громадських засадах. Про це повідомляє ТАСС.

"Це була його ініціатива. Я це знаю від нього", — повідомила заступниця виконавчого директора "Єльцин-центру" Людмила Телень. Чому 64-річний Валентин Юмашев залишив свою посаду, не повідомляється. Пізніше Телень заявила, що Юмашев залишив свою посаду радника президента Росії ще у квітні, але це не афішувалося.

"Юмашев із квітня не є радником президента. Він обіймав посаду радника президента на громадських засадах. Із квітня він не є радником, і пішов він із цієї посади за своїм бажанням", — уточнила заступниця директора.

Валентин Юмашев раніше працював журналістом у таких виданнях як "Московський комсомолець", "Комсомольська правда" й "Огонек".

Із Борисом Єльциним він познайомився в 1989 році завдяки Олександру Коржакову, який тоді був начальником охорони Єльцина. Згодом Юмашев знімав документальний фільм про передвиборну кампанію Єльцина.

Валентин Юмашев, Борис Єльцин, Анатолій Чубайс, зять єльцина, радник єльцина, радник путіна, юмашев пішов, звільнення
Валентин Юмашев, Борис Єльцин і Анатолій Чубайс
Фото: "Ведомости"

У 1996 році входив до передвиборчого штабу Бориса Єльцина, який переобирався на другий президентський термін. У серпні того ж року було призначено радником президента РФ із питань взаємодії зі ЗМІ. З березня 1997 року по грудень 1998 року був керівником адміністрації президента, потім обійнявши посаду радника президента РФ на громадських засадах, яку обіймав і за Володимира Путіна. 2000 року Юмашев увійшов до складу засновників Фонду першого президента Росії Б.М. Єльцина ("Єльцин-центр").

Був близьким другом Бориса Березовського.

За чутками, саме Юмашев усіляко просував Путіна під час його роботи в адміністрації Бориса Єльцина, а 1999 року саме він запропонував призначити Володимира Путіна прем'єр-міністром РФ. Юмашева називали "творцем Путіна". В інтерв'ю Володимиру Познеру у 2019 році Юмашев розповідав, що Єльцин обрав Путіна своїм наступником, бо бачив у ньому "людину зі стрижнем".

"Єльцин бачив у Путіні людину, яка продовжить його ліберальні реформи. Для Єльцина було важливо, що Путін із іншого покоління: не можна залишати країну тим, хто був за СРСР", — сказав Юмашев і зазначив, що Путін неодноразово хотів піти з Кремля. Востаннє це сталося за два роки до вступу на посаду глави держави.

Офіційно радником президента РФ Володимира Путіна Юмашев став лише у 2018 році, проте цього ж дня прессекретар президента Пєсков повідомив, що Юмашев фактично займає цю посаду з 2000 року.

Валентин Юмашев, зять єльцина, радник єльцина, радник путіна, юмашев пішов, звільнення, Сергій Шойгу
Валентин Юмашев і Сергій Шойгу
Фото: ТАСС

Утім, Юмашев займався не лише політикою та піаром Єльцина та Путіна. Він входить до складу директорів "МТС" і володіє нерухомістю в Москві, включаючи вежу "Імперія" в "Москва-Сіті". Володіє віллою на Карибах вартістю 15 мільйонів євро.

Дочка від першого шлюбу з ведучою Іриною Вєдєнєєвою — Поліна Юмашева – одружена з олігархом Олегом Дерипаскою.

2002 року став третім чоловіком дочки Єльцина — Тетяни Дяченко. Цього ж року народилася донька Марія.

Валентин Юмашев, зять єльцина, радник єльцина, радник путіна, юмашев пішов, звільнення, Тетяна Дяченко, дочка путіна
Валентин Юмашев і Тетяна Дяченко
Фото: ТАСС

Нагадаємо, у квітні Путіна залишив ще один його радник – Анатолій Чубайс. У Кремлі його несподіваний відхід не коментували, а Чубайса сфотографували на вулицях Стамбула. Де він зараз — невідомо.